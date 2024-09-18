Candan kardeşler yeniden hakim karşısına çıktı: 21 sanığın yargılandığı davada ara karar
Bahar ve Nihal Candan’ın "dolandırıcılık" ve "suç örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılandığı davanın 4. duruşması gerçekleşti. Candan kardeşlerin de aralarında bulunduğu 21 sanıklı davada ara karar açıklandı. Bahar Candan'ın 44 yıla kadar, Nihal Candan'ın ise 24 yıla kadar hapsi istenen davada, mahkeme tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Eylül Cuma gününe erteledi.
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında Bahar Candan ve ablası Nihal Candan’ın da aralarında olduğu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.