Candan kardeşlerin davasında ara karar: "Asayım mı ben kendimi ne yapayım?"
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmakla suçlanan sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ile Nihal Candan’ın yargılanmasına devam edildi. Davanın üçüncü duruşmasında Nihal Candan savunma yaptı. İfadesine “Heyecandan bayılmazsam bir problem yok.” diyerek başlayan Nihal Candan, iddianamede yer alan et restoranında toplantı yapıldığına yönelik iddiayı, “Ben veganım. Et yenildiği için orada uzun süre kalamam.” diyerek reddetti. Eşinin boşanma davası açtığını söyleyen Candan, maddi olarak zor durumda olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kararı duyan Bahar Candan, babasına dönerek 'Ben burada mı kalacağım? Asayım mı ben kendimi ne yapayım?" dedi.
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olma gibi suçlamalarla yargılanan sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ile Nihal Candan’ın yargılandığı davada üçüncü duruşma görüldü.
Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 21 sanık bulundu.
ARA KARAR AÇIKLANDI
Sanık savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Kararı duyan Bahar Candan, babasına dönerek 'Ben burada mı kalacağım? Asayım mı ben kendimi ne yapayım?" dedi. Duruşma, sanık savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere 13 Eylül Cuma gününe ertelendi.