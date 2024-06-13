Candan kardeşlerin hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu

İSTENEN CEZALAR

İddianamede Bahar Candan'ın "suç örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan ise 2 kez 12 yıldan 40 yıla kadar olmak üzere toplamda 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle, Nihal Candan'ın ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.