Candan kardeşlerin hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu
"Dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler, eylül ayında hakim karşısına çıkacak. Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla, Nihal Candan'ın ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi isteniyor.
"Dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu.