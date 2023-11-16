Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı | Bahar Candan: 2 yazacağıma yanlışlıkla 12 milyon yazdım
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı. Kardeşlere, lüks restoranlarda yapılan tanıtımlar ve tutuklu çete lideri Onur Apaydın ile bağlantıları soruldu. Nihal Candan, Apaydın’ın bir dönem erkek arkadaşı olduğunu söyledi. Bahar Candan’ın “Bir sabah hesabıma 12 milyon para aktarıldı.” paylaşımı da yöneltilen sorular arasında yer aldı. Bahar Candan, o paylaşımda 2 yazmak isterken, yanlışlıkla 12 yazdığını savundu. Fenomen kardeşlerin gün içinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından operasyonlar farklı sosyal medya ünlülerine sıçradı.Lüks yaşamları ve sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen Bahar ve Nihal Candan kardeşler, salı günü gözaltına alındı.