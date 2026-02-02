Cani hemşireden yeni görüntü. Başka bebeğe de tokat atmış
02.02.2026 13:25
İHA
Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddet uygulayarak engelli kalmasına neden olan tutuklu hemşire H.D.B.'nin, başka bir bebeğe de tokat attığı ortaya çıktı.
Korkunç olay, 5 yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi.
Hastanede Sema Bozoklar, kızı Deniz Esin'i dünyaya getirdi. Kilosu düşük olduğu için kuvözde tedavi gören bebekten kan alınacaktı.
Ancak damar yolu açması gereken hemşire, bebeğe 14 dakika boyunca işkence uyguladı. Ağlayan bebeğin başına vurdu, bacağını sıktı. İlk dakikalarda oldukça hareketli olan bebek bir anda durgunlaştı.
Sonrasında başka bir hemşire kontrole gittiğinde Deniz Esin'in bacağının kırık olduğunu fark etti. Güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde şiddet ortaya çıktı.
Deniz Esin, aileye bedensel ve zihinsel engelli doğduğu söylenerek teslim edildi. Çift, şiddetten habersiz kızlarını alarak evlerine döndü.
Bu süreçte hemşirenin görevine son verildi. Kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Deniz Esin 3 yaşına geldiğinde aile büyük şok yaşadı. e-Devlet’ten dava gününe ait mesaj gelince kızlarının hemşire şiddeti nedeniyle engelli kaldığını öğrendi.
İddialar üzerine başlatılan soruşturmada hakkında tutuklama kararı çıkarılan hemşire H.D.B., Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polise teslim oldu.
H.D.B.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.D.B., SEGBİS üzerinden yapılan mahkeme sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BAŞKA BİR BEBEĞE DE ŞİDDET UYGULAMIŞ
Devam eden yargılama süreci çerçevesinde bilirkişi tarafından güvenlik kamerası kayıtları da tek tek izlemeye alındı. Yapılan incelemelerde hemşire ile ilgili yeni bir şiddet görüntüsü daha ortaya çıktı. Görüntülerde hemşirenin yatağa yatırdığı başka bir bebeğe tokat attığı yer aldı. Tokat atılan bebekle ilgili de savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Ayrıca geçtiğimiz günlerde hemşire daha önce de avukatı aracılığıyla Kahramanmaraş 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, olay anlarına ait görüntülerle yapılan haberler ve sosyal medya paylaşımlarına erişim engeli getirilmesini talep etmiş. Mahkeme ise haber içerikleri ve olay anlarına ait görüntüler için yapılan erişim engeli talebini reddetmişti.