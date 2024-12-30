Cani komşudan ölüm düzeneği: Kalbini hedef aldı!
Antalya'da Serhan Kaynar, bir süre önce evinin kapısına tiner döküp ateşe verdiği komşusu Tezcan K.'yi, bu kez 2 metre uzunluğundaki elektrikli düzenekle öldürmeye çalıştı.
Varlık Mahallesi'nde bir apartmanda oturan Serhan Kaynar, üst komşusu Tezcan K.'nın evinin kapısını, 7 Ekim'de tiner dökerek ateşe verdi. Komşuların müdahalesiyle dairesine kaçan Serhan Kaynar, polis tarafından gözaltına alındı. Serhan Kaynar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
2 ay sonra tahliye olan Serhan Kaynar, 27 Aralık'ta 2 metre uzunluğundaki tahtaya çivilerle elektrikli düzenek hazırlayarak komşusu Tezcan K.'yi evde beklemeye başladı.