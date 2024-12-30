Cani komşudan ölüm düzeneği: Kalbini hedef aldı!

"DÜZENEKLE KALBİMİ HEDEF ALDI"

Alt komşusu Serhan Kaynar tarafından defalarca saldırıya uğradığını belirten Tezcan K., “Alt komşum Serhan Kaynar ile daha önce de sorun yaşadık. Kapımın önüne tiner döküp yangın çıkardı, kapımı kırdı. Akşam işten çıktım, eve geldim. Tam kapısının önünden geçerken kapıyı birden açtı. 2 metre uzunluğunda kalın bir tahtaya kablolar sarmış. Ucuna da iki çivi çakarak, elektrikli bir düzenek hazırlamış. 'Seni öldüreceğim' diyerek elindeki düzenekle kalbimi hedef alarak saldırdı. Elektrik çarptığını hissettim. Göğsümün üst kısmında yara oluştu." diye konuştu.