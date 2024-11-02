Canı pahasına yakaladı! Narkotik köpeği Ares uyuşturucu baskınında öldü
İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün kadrolu köpeği Ares, bir uyuşturucu operasyonunda görevliydi. Kaçan zanlıyı yakalamak için üzerine atladı, bacağından yakaladı, uzun süre de bırakmadı. Fakat uyuşturucu imal eden zanlının elbisesine sinen maddeler Ares'i zehirledi. Özel eğitimli polis köpeği, görevi başında can verdi. Operasyonda 3 ton 515 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken 8 şüpheli de gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.