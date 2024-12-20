Cani Semih Çelik'in ailesinden mahkemeye soyadı başvurusu: "Can güvenliğimizi tehlikeye sokuyor"
Edirnekapı surlarında 19 yaşındaki İkbal Uzuner ile aynı yaşlardaki Ayşenur Halil'i öldüren Semih Çelik'in ailesinden dikkat çeken bir hamle geldi. Aile, soyadlarının can güvenliklerini tehlikeye sokar bir vaziyet oluşturduğunu öne sürerek mahkemeye başvurdu. Cani ile aynı soyadı taşımak istemediklerini belirten baba ve abla, mahkemeye sundukları dilekçede "Kalan yaşamımızı hayati bir tehlikeyle karşılaşmadan ve halk tarafından tehdide maruz kalmadan devam ettirebilmemiz için ‘Çelik’ olan soyadımızın değiştirilmesini talep ediyoruz." dedi.
İstanbul Fatih'teki vahşete ilişkin soruşturma sürüyor.
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