Cani Semih Çelik'in ailesinden mahkemeye soyadı başvurusu: "Can güvenliğimizi tehlikeye sokuyor"

"Bu soyadı, can güvenliğimizi tehlikeye sokar bir vaziyet oluşturmuştur. Kalan yaşamımızı hayati bir tehlikeyle karşılaşmadan ve halk tarafından tehdide maruz kalmadan devam ettirebilmemiz için Çelik olan soyadımızın değiştirilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullanan aile can güvenliklerinden endişe ettiklerini de belirtti.