imsakiye

Çankaya Belediyesi hangi partide? Çankaya Belediye başkanı kimdir? Çankaya Belediye başkan adayları

Çankaya Belediyesi hangi partide? Çankaya Belediye Başkanı kimdir? Çankaya Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Çankaya Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Çankaya Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Çankaya yerel seçim sonuçları..

Çankaya Belediyesi hangi partide? Çankaya Belediye başkanı kimdir? Çankaya Belediye başkan adayları - 1

ÇANKAYA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Çankaya Belediyesini 418.740 alınan oy ve %73.48 oy oranı ile CHP adayı Alper Taşdelen kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP%73.48
  • AK Parti%21.62
  • Saadet Partisi%1.58
  • HDP%1.57
  • BBP%0.99
  • Vatan Partisi%0.35
  • Diğer%0.41

TÜRKİYE HABERLERİ

Çankaya Belediyesi hangi partide? Çankaya Belediye başkanı kimdir? Çankaya Belediye başkan adayları - 2

ÇANKAYA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen Kimdir?

1974 yılında Ankara Çankaya'da doğdu.

Çankaya İlkokulu ve TED Ankara Koleji'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. ABD'de Columbia Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler dalında yüksek lisans yaptı. Aynı zamanda Columbia Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nü tamamlayarak "Ortadoğu Uzmanlığı"nı aldı.

New York eski Belediye Başkanı David Dinkins'tan "Çağdaş Belediyecilik ve Kent Yönetimi" dersi alarak, ders tezini "Kent Kalkınmasında Çağdaş Belediyeciliğin Rolü" konusunda yazdı.

1996'da Sosyalist Enternasyonel'in 20. Kongresi'ne "en genç delege" olarak Erdal İnönü ve Deniz Baykal ile birlikte CHP delegesi olarak katıldı.

Kanal D'de diplomasi ve siyaset muhabiri olarak iki yıl "gazetecilik" yaptı.

Başbakan Bülent Ecevit'in kurduğu 57. Hükümet Dönemi'nde "Başbakan Müşavirliği" görevini üstlendi.

Ardından özel sektöre geçti ve on yıl çalıştığı "Petrol Oﬁsi A.Ş."de en son "Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı" görevini yürüttü.

CHP 15. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Parti Meclisi Bilim ve Kültür Platformu Listesi"nde yer aldı.

2011 Genel Seçimleri'nde "CHP Ankara 2. Bölge Milletvekili Adayı" olarak seçimlere katıldı.

30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde CHP adayı olarak % 64 oyla Çankaya Belediye Başkanı seçildi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP adayı olarak Çankaya Belediyesi tarihinin en yüksek oyu olan % 73.48’le tekrar başkan seçildi.

Dış politika, siyaset ve yerel yönetimler alanlarında gazete ve dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Alper Taşdelen evli ve iki çocuk babasıdır.

Çankaya Belediyesi hangi partide? Çankaya Belediye başkanı kimdir? Çankaya Belediye başkan adayları - 3

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • DUHAN KALKAN
  • MUSTAFA ERİKLİ
  • HÜSEYİN CAN GÜNER
  • AHMET SEZEN
  • AHMET ALPAY SEFEROĞLU
  • OSMAN TOPAL
  • İLKNUR BAŞER
  • EROL KOÇOĞLU
  • VELİ ÖZÇELİK
  • GİZEM ECE ATASOY
  • DENİZ ÇAĞLAR
  • TÜRKAN DEMİR
  • ÇİSEL DEMİRKAN SAKALLI
  • ESMAÜL HÜSNA ASLAN
  • AZİME AYÇA OKUR
  • BÜLENT BELOVACIKLI
  • ZAFER DEMİRAY
  • İBRAHİM KAYGISIZ
  • EMİNE ALPSOY
  • BURAK YILDIZ
  • İREM TAŞPINAR
  • FATMA ÖZDEMİR
  • SERKAN KÖSE
  • KAAN ŞAHİN
  • İRFAN DEĞİRMENCİ
  • SELİN KARSAK KARADUMAN
  • İBRAHİM TEMEL
  • TAHSİN MURAT DEMİRBAŞ
Çankaya Belediyesi hangi partide? Çankaya Belediye başkanı kimdir? Çankaya Belediye başkan adayları - 4

ANKARA İLÇE İLÇE SONUÇLARI SECİM.NTV.COM.TR'DEN TAKİP ET!

TÜRKİYE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Ankara Seçim Sonuçları

Akyurt Seçim Sonuçları
Altındağ Seçim Sonuçları
Ayaş Seçim Sonuçları
Bala Seçim Sonuçları
Beypazarı Seçim Sonuçları
Çamlıdere Seçim Sonuçları
Çankaya Seçim Sonuçları
Etimesgut Seçim Sonuçları
Elmadağ Seçim Sonuçları
Çubuk Seçim Sonuçları
Evren Seçim Sonuçları
Gölbaşı Seçim Sonuçları
Güdül Seçim Sonuçları
Haymana Seçim Sonuçları
Kahramankazan Seçim Sonuçları
Kalecik Seçim Sonuçları
Keçiören Seçim Sonuçları
Kızılcahamam Seçim Sonuçları
Mamak Seçim Sonuçları
Nallıhan Seçim Sonuçları
Polatlı Seçim Sonuçları
Pursaklar Seçim Sonuçları
Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları
Sincan Seçim Sonuçları
Yenimahalle Seçim Sonuçları

DAHA FAZLA GÖSTER