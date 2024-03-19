Çankaya Belediyesi hangi partide? Çankaya Belediye başkanı kimdir? Çankaya Belediye başkan adayları

ÇANKAYA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen Kimdir?

1974 yılında Ankara Çankaya'da doğdu.



Çankaya İlkokulu ve TED Ankara Koleji'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. ABD'de Columbia Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler dalında yüksek lisans yaptı. Aynı zamanda Columbia Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nü tamamlayarak "Ortadoğu Uzmanlığı"nı aldı.



New York eski Belediye Başkanı David Dinkins'tan "Çağdaş Belediyecilik ve Kent Yönetimi" dersi alarak, ders tezini "Kent Kalkınmasında Çağdaş Belediyeciliğin Rolü" konusunda yazdı.



1996'da Sosyalist Enternasyonel'in 20. Kongresi'ne "en genç delege" olarak Erdal İnönü ve Deniz Baykal ile birlikte CHP delegesi olarak katıldı.



Kanal D'de diplomasi ve siyaset muhabiri olarak iki yıl "gazetecilik" yaptı.



Başbakan Bülent Ecevit'in kurduğu 57. Hükümet Dönemi'nde "Başbakan Müşavirliği" görevini üstlendi.



Ardından özel sektöre geçti ve on yıl çalıştığı "Petrol Oﬁsi A.Ş."de en son "Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı" görevini yürüttü.



CHP 15. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Parti Meclisi Bilim ve Kültür Platformu Listesi"nde yer aldı.



2011 Genel Seçimleri'nde "CHP Ankara 2. Bölge Milletvekili Adayı" olarak seçimlere katıldı.



30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde CHP adayı olarak % 64 oyla Çankaya Belediye Başkanı seçildi.



31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP adayı olarak Çankaya Belediyesi tarihinin en yüksek oyu olan % 73.48’le tekrar başkan seçildi.



Dış politika, siyaset ve yerel yönetimler alanlarında gazete ve dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.



Alper Taşdelen evli ve iki çocuk babasıdır.