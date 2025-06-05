Çankırı bayram namazı saati 2025: Çankırı’da Kurban Bayramı namazı saat kaçta? (Diyanet)
Çankırı bayram namazı saati 2025 belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için bayram namazı vakitlerini duyurdu. Çankırı’da yaşayan vatandaşlar ise yaşadıkları ilçelerde bayram namazı saatine göre hareket edecek. Bayram namazı öncesinde normal vakit namazlarında olduğu gibi abdest alınacak. Bayram namazı eda edildikten sonra camilerde bayramlaşılacak ve ardından kurban ibadeti yerine getirilecek. Peki Çankırı’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Çankırı bayram namazı saati 2025…
Kurban Bayramı’nın ilk günü bu yıl 6 Haziran cuma gününe denk geliyor. Cuma günü camilerde aynı safta namazlar kılınacak ve eller semaya açılarak dualar edilecek. Çankırı’da Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü ve Yapraklı gibi ilçelerde yaşayanlar ise bayram namazı saatlerine göre hareket edecek. Özellikle bayram namazı yılda iki kez kılındığından camilerde yoğunluk oluşabiliyor. Bayram namazı öncesinde hazırlık yapacaklar erkenden kalkacak. Peki 2025 Çankırı’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Çankırı bayram namazı saati…