Çankırı ve Kayseri arasında pastırma krizi: Üretici sessiz kalamadı
Kayseri'de pastırmacılık yapan Yasin Güzel, son günlerde bazı haber sitelerinde çıkan ve Çankırı'da kaya tuzu kullanılarak yapılan pastırmanın Kayseri'ye rakip olması haberleri ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Daha önce de sahiplenilmeye çalışıldı ama kime sorsanız pastırma Kayseri'nindir” dedi.
Çankırı'da kaya tuzu kullanılarak yapılan pastırmanın Kayseri pastırmasına rakip olabileceği haberlerini Kayserili pastırmacılar değerlendirdi. Kayserili pastırmacı Yasin Güzel, haberleri gördüklerini fakat Kayseri pastırmasının yüzyıllardır var olduğunu söyledi.