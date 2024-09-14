Çankırı'da 27 yıldır devam eden kazı çalışmaları: Toprağa karışan fosiller aranıyor
Çankırı'da en eskisi 9 milyon yıl öncesine tarihlendirilen fosillerin bulunduğu Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde, oklu kirpi, kirpi, fare, kunduz gibi mikro memelilere ait diş fosilleri mikroskop altında tespit ediliyor.
Çankırı'da en eskisi 9 milyon yıl öncesine tarihlendirilen fosillerin bulunduğu Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde, oklu kirpi, kirpi, fare, kunduz gibi mikro memelilere ait diş fosilleri mikroskop altında tespit ediliyor.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında Çankırı-Yapraklı kara yolu üzerindeki kazı çalışmaları 27 yıldır sürdürülüyor.