Çankırı'da 27 yıldır devam eden kazı çalışmaları: Toprağa karışan fosiller aranıyor

ANADOLU'DAKİ BENZER FAUNALARDAN FARKLI, KENDİNE HAS TÜRLERİ OLAN EŞSİZ BİR LOKALİTE

Bu çalışmalar kapsamında oklu kirpi benzeri bir tür olan ve Hystrix kayae adı verilen türün daha önce keşfedildiği belirlendi.

Oklu kirpilerin 12-13 milyon yıldır dünya üzerinde çeşitli farklı türler olarak bulunduklarını belirten ekip Kayae isimi verdikleri kirpinin bölgeye özel olduğunu söylelediler.