Çankırı'da 27 yıldır devam eden kazı çalışmaları: Toprağa karışan fosiller aranıyor

Çankırı'da en eskisi 9 milyon yıl öncesine tarihlendirilen fosillerin bulunduğu Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde, oklu kirpi, kirpi, fare, kunduz gibi mikro memelilere ait diş fosilleri mikroskop altında tespit ediliyor.

Çankırı'da 27 yıldır devam eden kazı çalışmaları: Toprağa karışan fosiller aranıyor - 1

Çankırı'da en eskisi 9 milyon yıl öncesine tarihlendirilen fosillerin bulunduğu Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde, oklu kirpi, kirpi, fare, kunduz gibi mikro memelilere ait diş fosilleri mikroskop altında tespit ediliyor.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında Çankırı-Yapraklı kara yolu üzerindeki kazı çalışmaları 27 yıldır sürdürülüyor.

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Çankırı'da 27 yıldır devam eden kazı çalışmaları: Toprağa karışan fosiller aranıyor - 2

Bu yıl kazıları 15 kişilik ekip yapıyor. 

Bugüne kadar atların ataları, fil türleri, zürafalar, kılıç dişli kedigiller, su samurları, oklu kirpiler, ayılar, domuzgiller gibi 43 farklı türe ait 4 bin 200 civarında numaralı fosil (bütüne yakın) çıkarılan kazılarda mikro düzeyde kemik parçaları da aranıyor.

Çankırı'da 27 yıldır devam eden kazı çalışmaları: Toprağa karışan fosiller aranıyor - 3

Ekip bölgede yapılan kazı çalışmaları sonrası ortaya çıkan toprağı alarak önce güneşte kurutuyor.

Çankırı'da 27 yıldır devam eden kazı çalışmaları: Toprağa karışan fosiller aranıyor - 4

Daha sonra elek içinde kurutulan toprağı yıkayarak kalanı mikroskop altında inceliyor ve gözle görülemeyecek fosil parçalarını tespit etmeye çalışıyor.

Çankırı'da 27 yıldır devam eden kazı çalışmaları: Toprağa karışan fosiller aranıyor - 5

ANADOLU'DAKİ BENZER FAUNALARDAN FARKLI, KENDİNE HAS TÜRLERİ OLAN EŞSİZ BİR LOKALİTE

Bu çalışmalar kapsamında oklu kirpi benzeri bir tür olan ve Hystrix kayae adı verilen türün daha önce keşfedildiği belirlendi.

Oklu kirpilerin 12-13 milyon yıldır dünya üzerinde çeşitli farklı türler olarak bulunduklarını belirten ekip Kayae  isimi verdikleri kirpinin bölgeye özel olduğunu söylelediler.

Çankırı'da 27 yıldır devam eden kazı çalışmaları: Toprağa karışan fosiller aranıyor - 6

Son 10 yıldır yapılan  mikro memeli çalışmalarında 500'den fazla tanımlanabilir mikro düzeyde diş tespit edildi. Bunların ilerleyen sezonda yayın çalışmalarının başlayacağı bildirildi.

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