Çankırı'da çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Çankırı’da bir apartmanın bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Çankırı'da çıkan yangın büyümeden söndürüldü - 1

Olay,  Çankırı merkezde bulunan TOKİ konutlarının bahçesinde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çankırı'da çıkan yangın büyümeden söndürüldü - 2

Edinilen bilgiye göre, bahçede bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Çankırı'da çıkan yangın büyümeden söndürüldü - 3

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Çankırı'da çıkan yangın büyümeden söndürüldü - 4

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü

Çankırı'da çıkan yangın büyümeden söndürüldü - 5
Çankırı'da çıkan yangın büyümeden söndürüldü - 6
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