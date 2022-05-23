Çankırı'da işçileri taşıyan otobüs devrildi: 3'ü ağır 18 yaralı

Çankırı'da, fabrika işçilerini taşıyan servis otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Haberler - DHA 23.05.2022 - 18:07

Çankırı'da işçileri taşıyan otobüs devrildi: 3'ü ağır 18 yaralı - 1

- Eldivan yolu Ecevit yokuşu mevkisinde saat 17.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Çankırı'da işçileri taşıyan otobüs devrildi: 3'ü ağır 18 yaralı - 2

Şabanözü ilçesinden Çankırı merkezine çorap fabrikası işçilerini taşıyan servis otobüsü, sürücüsünün kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada, ilk belirlemeye göre, araçtaki 32 kişiden 3'ü ağır 18'i yaralandı.

Çankırı'da işçileri taşıyan otobüs devrildi: 3'ü ağır 18 yaralı - 3

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otobüsteki yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Çankırı'da işçileri taşıyan otobüs devrildi: 3'ü ağır 18 yaralı - 4

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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