Çankırı'da işçileri taşıyan otobüs devrildi: 3'ü ağır 18 yaralı

Haberler - DHA 23.05.2022 - 18:07
Çankırı- Eldivan yolu Ecevit yokuşu mevkisinde saat 17.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
Şabanözü ilçesinden Çankırı merkezine çorap fabrikası işçilerini taşıyan servis otobüsü, sürücüsünün kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada, ilk belirlemeye göre, araçtaki 32 kişiden 3'ü ağır 18'i yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otobüsteki yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden kurtarıldı.
Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.