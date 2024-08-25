Çankırı'da "yusufçuk mevsimi"

Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki sulak alanlarda ortaya çıkan yusufçuklar, fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

Çankırı'da "yusufçuk mevsimi" - 1

Tarım dostu olarak bilinen yusufçuklar, tarıma zararlı canlılarla beslenerek ekosisteme katkıda bulunuyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çankırı'da "yusufçuk mevsimi" - 2

Renkli kanatları ve zarif uçuşlarıyla dikkat çeken yusufçuklar, Ilgaz Dağları'nın sulak alanlarında görülmeye başlandı.

Çankırı'da "yusufçuk mevsimi" - 3


Yusufçuklar ilçede yaşayan fotoğraf tutkunu Cengiz Yalçın tarafından kaydedildi.

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