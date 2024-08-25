Çankırı'da "yusufçuk mevsimi"
Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki sulak alanlarda ortaya çıkan yusufçuklar, fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.
Tarım dostu olarak bilinen yusufçuklar, tarıma zararlı canlılarla beslenerek ekosisteme katkıda bulunuyor.
Tarım dostu olarak bilinen yusufçuklar, tarıma zararlı canlılarla beslenerek ekosisteme katkıda bulunuyor.
Renkli kanatları ve zarif uçuşlarıyla dikkat çeken yusufçuklar, Ilgaz Dağları'nın sulak alanlarında görülmeye başlandı.
Yusufçuklar ilçede yaşayan fotoğraf tutkunu Cengiz Yalçın tarafından kaydedildi.