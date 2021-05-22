Cankurtaran robot 'Fasty' sahilde görevde

"YERLİ KAYNAKLARLA ÜRETİLDİ"

Robotu geliştiren firmanın kurucu ortaklarından Emre Ege, cihazın çok teknolojik olduğunu ve kolay kullanıldığını söyledi.

Robotun yerli kaynaklar kullanılarak, 1 yılda üretildiğini belirten Ege, “Plajlardaki boğulma vakalarını kurtarmak için hayata geçirildi. Cihaz çok hızlı devreye alınabiliyor. 600 metreye kadar uzaktan kumanda ile yönetiliyor. Yeşil enerji kullanıyor yani elektriklidir. Aynı zamanda cankurtaranı da taşıyabiliyor. Bizim şirket olarak amacımız ise yurt dışına açılmak ve ihracat gerçekleştirmek" dedi.