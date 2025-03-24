Canlı altın fiyatları bugün: 24 Mart son dakika altın fiyatı; gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını
Altın fiyatlarında son durum, piyasaların yakın takibinde. Son günlerde gram altın fiyatlarındaki artış sonrası yatırımcılar altın son durumunu anbean araştırıyor. Gram altın alış fiyatı haftayı 3,687 TL ile açarken çeyrek altın alış fiyatı 6,054 TL ile başladı. İşte, altın fiyatlarında son durum 24 Mart...
Gram altın, çeyrek ve yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatları ne kadar oldu? Yeni haftanın başlangıcını altın yükselerek açtı. Bugün altın ne kadar, kaç TL?