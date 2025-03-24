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Canlı altın fiyatları bugün: 24 Mart son dakika altın fiyatı; gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını

Altın fiyatlarında son durum, piyasaların yakın takibinde. Son günlerde gram altın fiyatlarındaki artış sonrası yatırımcılar altın son durumunu anbean araştırıyor. Gram altın alış fiyatı haftayı 3,687 TL ile açarken çeyrek altın alış fiyatı 6,054 TL ile başladı. İşte, altın fiyatlarında son durum 24 Mart...

Canlı altın fiyatları bugün: 24 Mart son dakika altın fiyatı; gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını - 1

Gram altın, çeyrek ve yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatları ne kadar oldu? Yeni haftanın başlangıcını altın yükselerek açtı. Bugün altın ne kadar, kaç TL?

TÜRKİYE HABERLERİ

Canlı altın fiyatları bugün: 24 Mart son dakika altın fiyatı; gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını - 2

24 MART BUGÜN ALTIN FİYATLARI SON DURUM

Gram altın alış fiyatı: 3.687 TL / satış fiyatı: 3.688 TL
Çeyrek altın alış fiyatı:6.055 TL / satış fiyatı: 6.141 TL

Canlı altın fiyatları bugün: 24 Mart son dakika altın fiyatı; gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını - 3

Yarım altın alış fiyatı: 12.109 TL / satış fiyatı: 12.280 TL
Tam altın alış fiyatı: 23.937 TL / satış fiyatı: 24.431 TL

Canlı altın fiyatları bugün: 24 Mart son dakika altın fiyatı; gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını - 4

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 24.142 TL / satış fiyatı: 24.458 TL
Reşat altını alış fiyatı: 24.174 TL / satış fiyatı: 24.490 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI

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