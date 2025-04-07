Canlı altın fiyatları bugün: 7 Nisan altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri! Yeni haftaya düşüşle başlayan altının fiyatının ne kadar olduğu piyasaların gündeminde. 7 Nisan gram altın alış fiyatı 3.703 TL'den güne başladı. Gram altında önceki kapanış ise 3.710 TL idi. İşte, son dakika anlık altın fiyatları...
Altın alış ve satış fiyatları yatırım yapanlar ve piyasaların takibinde. Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL? soruları ise öne çıkıyor. 7 Nisan çeyrek altın alış fiyatı 6.189 TL iken satış fiyatı ise 6.291 TL'den açılışını yaptı. Bugünkü altın fiyatları...