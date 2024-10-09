Canlı canlı mezara koyacaklardı: Cenazede tabuttan gelen ses ortalığı karıştırdı
İstanbul Fatih'te 80 yaşındaki Halit Bayşu'nun cenaze namazı kılınırken tabuttan ses geldiği fark edildi. Camiye gelen sağlık ekipleri, Bayşu'yu kalp masajının ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Bayşu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Fatih'in Ayvansaray Mahallesi’nde hayatını kaybeden 80 yaşındaki Halit Bayşu'nun Ayvansaray Hacı İlyas Yatağan Camisi’nde cenaze namazı kılınacaktı.
Namaz için yapılan hazırlık sırasında tabuttan sesler geldiğini fark eden cemaat, olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı.