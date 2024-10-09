Canlı canlı mezara koyacaklardı: Cenazede tabuttan gelen ses ortalığı karıştırdı

Fatih'in Ayvansaray Mahallesi’nde hayatını kaybeden 80 yaşındaki Halit Bayşu'nun Ayvansaray Hacı İlyas Yatağan Camisi’nde cenaze namazı kılınacaktı.

Namaz için yapılan hazırlık sırasında tabuttan sesler geldiğini fark eden cemaat, olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı.