Canlı Dolar - Euro Fiyatları 19 Mart: Bugün dolar/euro ne kadar oldu, arttı mı? Döviz alış ve satış fiyatları son durum
Son dakika dolar ve euro alış-satış fiyatları öne çıkıyor! 19 Mart gününe zirvede başlayan dolar ve euro son durumu anbean takip ediliyor. Yatırımcılar ise döviz kurunu gözlemeyi sürdürüyor. 19 Mart günü dolar alış fiyatı 40,68 TL'yi gördü. İşte, son dakika döviz kuru...
19 Mart dolar ve euro fiyatı yükselişle güne başladı. Alıcılar ve satıcılar ise güncel döviz kuru fiyatlarına odaklandı. Dolar ile beraber euro da güne 44.35 TL alış fiyatı bandında başladı. Dolar ve euro ne kadar oldu?