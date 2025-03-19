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Canlı Döviz Kuru 19 Mart: Bugün dolar ve euro ne kadar oldu, arttı mı? Dolar - euro alış ve satış fiyatları son durum

Son dakika dolar ve euro alış-satış fiyatları öne çıkıyor! 19 Mart gününe zirvede başlayan dolar ve euro son durumu anbean takip ediliyor. Yatırımcılar ise döviz kurunu gözlemeyi sürdürüyor. 19 Mart günü dolar alış fiyatı 40,68 TL'yi gördü. İşte, son dakika döviz kuru...

Canlı Döviz Kuru 19 Mart: Bugün dolar ve euro ne kadar oldu, arttı mı? Dolar - euro alış ve satış fiyatları son durum - 1

19 Mart dolar ve euro fiyatı yükselişle güne başladı. Alıcılar ve satıcılar ise güncel döviz kuru fiyatlarına odaklandı. Dolar ile beraber euro da güne 44.35 TL alış fiyatı bandında başladı. Dolar ve euro ne kadar oldu?

TÜRKİYE HABERLERİ

Canlı Döviz Kuru 19 Mart: Bugün dolar ve euro ne kadar oldu, arttı mı? Dolar - euro alış ve satış fiyatları son durum - 2

DOLAR VE EURO NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Dolar alış fiyatı: 39,07 TL / satış fiyatı: 39,30 TL
Euro alış fiyatı: 42,25 TL / satış fiyatı: 43,20 TL
Sterlin alış fiyatı: 50,47 TL / satış fiyatı: 51,41 TL

SON DAKİKA DÖVİZ KURU CANLI

Canlı Döviz Kuru 19 Mart: Bugün dolar ve euro ne kadar oldu, arttı mı? Dolar - euro alış ve satış fiyatları son durum - 3

Döviz kuruna göre 1 Dolar 38,74 TL'ye tekabül ederken, 1 euro alış fiyatı 42,44 TL'ye denk geliyor.

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