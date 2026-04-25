CANLI İZLE | TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı 2026: TOKİ İstanbul 100 bin konut kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
25.04.2026 13:03
Son Güncelleme: 25.04.2026 13:31
NTV - Haber Merkezi
Milyonlarca İstanbullunun heyecanla beklediği "Yüzyılın Sosyal Konut Projesi" kapsamında kura maratonu bugün başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesindeki TOKİ tarafından İstanbul’da inşa edilecek 100 bin sosyal konut için hak sahipleri, noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek. Kura çekiminin başlamasıyla birlikte sorgulama ekranı da aktif hale gelecek. TOKİ İstanbul 100 bin konut kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
TOKİ İstanbul 100 bin konut projesi için kura çekilişleri 25 Nisan 2026 Cumartesi günü (bugün) başlıyor. Toplamda 3 gün sürecek olan kura maratonu sonrasında tüm hak sahipleri belirlenmiş olacak. Kura törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanların katılımı beklenirken, çekilişler ilçe ilçe (Avrupa ve Anadolu Yakası) sırasıyla gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunan vatandaşlar ise TOKİ İstanbul kura sonuçlarının nasıl sorgulanacağını merak ediyor. Peki, 2026 TOKİ İstanbul 100 bin konut kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI AÇIKLANIYOR
TOKİ İstanbul kura çekilişleri ilçe ilçe Avrupa ve Anadolu Yakası olmak üzere sırasıyla gerçekleştirilecek. Kura çekilişi saat 14.00'da başlayacak ve anlık olarak noter huzurunda tamamlandıkça, isim listeleri sisteme yüklenecek.
TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Hak sahibi olup olmadığınızı TOKİ'nin resmi sitesi "talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/istanbul.html" bölümünden İstanbul ilini ve ilgili projeyi seçerek isim listelerine ulaşabilirsiniz.
TOKİ 100 BİN KONUT KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI
Kura çekilişleri TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır. İsimleri anlık olarak aşağıdaki canlı yayın ekranından da takip edebilirsiniz.
KURA ÇEKİLİŞİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
İstanbul kuraları 25, 26 ve 27 Nisan tarihlerinde toplam 3 gün boyunca devam edecek.
KURADA İSMİ ÇIKMAYANLARIN BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLECEK Mİ?
Kurada ismi çıkmayanların başvuru ücreti iade edilecek. Asil veya yedek listede yer alamayan vatandaşların başvuru bedelleri (5000 TL), kura süreci tamamlandıktan sonra 5 iş günü içerisinde başvuru yaptıkları banka hesaplarına iade edilecek
KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura sonuçlarına göre hak sahibi olan kişilerin evlerini teslim alacakları tarihi duyurdu.
Bakan Kurum, "İnşallah 25 Nisan'da, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul'da kuraları çekeceğiz, yuvalarımızın sahiplerini belirleyeceğiz. Temelleri atar atmaz da en geç 2 yıl içinde konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız." dedi.
Buna göre; TOKİ İstanbul konutlarının 2027 yılının sonları ve 2028 yılının başlarında hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.