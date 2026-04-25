CANLI İZLE | TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı 2026: TOKİ İstanbul 100 bin konut kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

TOKİ İstanbul 100 bin konut projesi için kura çekilişleri 25 Nisan 2026 Cumartesi günü (bugün) başlıyor. Toplamda 3 gün sürecek olan kura maratonu sonrasında tüm hak sahipleri belirlenmiş olacak. Kura törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanların katılımı beklenirken, çekilişler ilçe ilçe (Avrupa ve Anadolu Yakası) sırasıyla gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunan vatandaşlar ise TOKİ İstanbul kura sonuçlarının nasıl sorgulanacağını merak ediyor. Peki, 2026 TOKİ İstanbul 100 bin konut kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?