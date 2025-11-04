CANLI: Magnum kura çekiliş sonuçları 2025: Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Magnum kura çekiliş sonuçları 2025 için nefesler tutuldu. Magnum Porsche Taycan çekilişi 4 Kasım Salı saat 11.30’da gerçekleştirilecek. Kura çekimi canlı olarak Youtube üzerinden yayınlanacak.. Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından asil ve yedek talihlilerin isim listesi paylaşılacak. Bugün yapılacak 4. dönem çekilişinin ardından Porsche Taycan sahibi olacak 2 talihli belirlenecek. Peki Magnum kura çekiliş sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, Magnum kura çekimi canlı yayın bilgisi…
Magnum çekiliş sonuçları canlı yayında belli oluyor. 4. Dönem kura çekimi, İstanbul Beyoğlu’nda yapılıyor. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.Magnum çekilişinde Porsche Taycan’ın yanı sıra 10 kişi 300 bin liralık Magnum Card Param Hediye Kartı’nın sahibi olacak.
Magnum çekilişine kayıt olanlar ise canlı yayına odaklandı. Kazanan adaylara ikramiye teslimi kimlik ibrazı ile yapılacak. Araçların ruhsatları talihliler adına çıkarılacak. Magnum çekiliş sonucuna göre ikramiye almaya hak kazananlar ikramiyeleri başkasına devredemeyecek. Peki Magnum kura çekilişi canlı nasıl izlenir? İşte, Magnum kura çekilişi canlı yayını ve kura sonuçları sorgulama ekranı…