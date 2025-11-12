CANLI | Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2025: Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi ne zaman açıklanacak?
12.11.2025 08:38
NTV - Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı yayını yoğun ilgi görüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere alınacak 2 bin 764 işçinin kura çekimi bugün (12 Kasım) yapılıyor. Bilkent Yerleşkesi’nde yapılacak kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Başvuru sahipleri, kura sonuçlarını aynı gün iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı yayın bilgisi…
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, isim listesi şeklinde paylaşılacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, illerin trafik koduna göre gerçekleştirilecek. Kura çekimi Aydın’dan başlarken Şanlıurfa ile birlikte son bulacak. Her bir oturumda, başvuru sahipleri arasında birim ve mesleklere göre asıl ve yedek adaylar belirlenecek.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan kontenjanlara göre 1 bin 946 temizlik görevlisi, 572 silahsız güvenlik görevlisi ve 244 klinik destek elemanı alımı yapılacak. Kura çekiminde asıl olarak yer alan adaylar, herhangi bir sınav yapılmadan doğrudan ataması gerçekleştirilecek. Asıl aday sayısı kadar yedek aday kura çekimi yöntemiyle belirlenecek. Belirlenen süre içerisinde başvuru yapmayan adayların yerine yedek adaylar çağrılacak. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı nasıl izlenir? İşte, kura sonuçları ve canlı yayın bilgisi…
SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 764 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI
Sağlık Bakanlığı tarafından 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi 12 Kasım Çarşamba günü saat 10.30’da başlayacak.
Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde noter katılımı ve tespiti ile canlı yayınlanarak gerçekleştirilecek.
Başvuru sahipleri, kura çekimini Bakanlığın YouTube hesabından veya aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak takip edebilir.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı tarafından kura çekimine ilişkin duyuru yayımlandı. Kura çekimi tamamlandıktan sonra kura sonuçları aynı gün saat 17.00’den sonra iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden ayrıca öğrenilebilecek. İsim listesi asıl ve yedek aday şeklinde duyurulacak.
KURA ÇEKİMİNE HANGİ İLDEN BAŞLANACAK?
İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir. Sağlık Bakanlığı kura çekilişi, illerin trafik koduna göre sıralı şekilde ayrı oturumlarda yapılacak.
Her bir oturumda, başvuru sahipleri arasından birim ve mesleklere göre asıl ve yedek adaylar kurayla belirlenecektir. İllerin Trafik Koduna Kura Çekiliş Sırası: 1-Aydın (09), 2-Elazığ (23), 3-Erzincan (24), 4-Gaziantep (27), 5-Mersin (33), 6-İstanbul (34), 7-Kahramanmaraş (46), 8-Ordu (52), 9-Rize (53), 10-Samsun (55) ve 11-Şanlıurfa (63) ili.
BAŞVURU YAPAN ADAYLAR DİKKAT
Sağlık Bakanlığı noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar, süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar, ataması yapılıp, uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.
HANGİ KADROYA KAÇ ALIM YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonucunda yerleştirilen adaylar yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır. Alım yapılacak kadroların dağılımı şu şekilde;
TEMİZLİK GÖREVLİSİ: 1 BİN 946
SİLAHSIZ GÜVENLİK GÖREVLİSİ: 572
KLİNİK DESTEK ELEMANI: 244