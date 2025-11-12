CANLI | Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2025: Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, isim listesi şeklinde paylaşılacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, illerin trafik koduna göre gerçekleştirilecek. Kura çekimi Aydın’dan başlarken Şanlıurfa ile birlikte son bulacak. Her bir oturumda, başvuru sahipleri arasında birim ve mesleklere göre asıl ve yedek adaylar belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan kontenjanlara göre 1 bin 946 temizlik görevlisi, 572 silahsız güvenlik görevlisi ve 244 klinik destek elemanı alımı yapılacak. Kura çekiminde asıl olarak yer alan adaylar, herhangi bir sınav yapılmadan doğrudan ataması gerçekleştirilecek. Asıl aday sayısı kadar yedek aday kura çekimi yöntemiyle belirlenecek. Belirlenen süre içerisinde başvuru yapmayan adayların yerine yedek adaylar çağrılacak. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı nasıl izlenir? İşte, kura sonuçları ve canlı yayın bilgisi…