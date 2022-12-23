CANLI Trabzon TOKİ kura çekilişi başladı: Trabzon kura sonucu ve isim listesi nasıl öğrenilir?

TOKİ canlı kura çekilişleri haftalık takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor. 20-25 Aralık tarihleri arasında 7 ilde 9 bini aşkın konut için gerçekleştireceği kura çekimi takvimini geçtiğimiz günlerde yayınlamış, sosyal konut projesinde kura çekimi canlı yayında www.toki.tv adresinden veya resmi YouTube kanalından izlenebileceğini duyurmuştu. Trabzon'da inşa edilecek 1296 konutun hak sahibi belirleme kurası 23 Aralık tarihinde gerçekleştiriliyor.
Trabzon ilçelerinde inşa edilecek TOKİ konutları için kura çekimi saat 10.00 itibariyle başladı. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.
Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekiliyor. "Diğer alıcılar" kategorisindeki hak sahipleri de kura ile belirlenecek. Kura yeri ve programı daha sonra TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.
Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadarda vade imkanı getirilecek. İlk etap konutların 2 yıl içerisinde bitmesi planlanıyor. Projenin ise 5 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.