CANLI Trabzon TOKİ kura çekilişi başladı: Trabzon kura sonucu ve isim listesi nasıl öğrenilir?

KURA ÇEKİLİŞİ BAŞLADI

Trabzon ilçelerinde inşa edilecek TOKİ konutları için kura çekimi saat 10.00 itibariyle başladı. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.