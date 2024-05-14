Canlı yayın çıkışında cinayeti itiraf etti (Şaban Ataş 52 gündür kayıptı)

Muğla'da 52 gün önce kaybolan inşaat ustası Şaban Ataş'ın televizyon programına katılan eski eşi Emine Karabulut'un itirafıyla cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Karabulut, beraber programa katıldığı Burhanettin Öztürk'ün eski eşi Şaban Ataş'ı, evde çıkan tartışmada iple boğarak öldürdüğünü ve gömdüğünü söyledi. Tarif edilen yerde Ataş'ın cesedini bulan polis, cinayetle ilgili Emine Karabulut, Burhanettin Öztürk ve bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Canlı yayın çıkışında cinayeti itiraf etti (Şaban Ataş 52 gündür kayıptı) - 1

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş (52), 22 Mart'ta ortadan kayboldu. Yakınları gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamayınca, ertesi gün polise kayıp başvurusunda bulundu. Ancak, güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş'a ulaşılamadı.

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Canlı yayın çıkışında cinayeti itiraf etti (Şaban Ataş 52 gündür kayıptı) - 2

Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut (44) çocuklarıyla birlikte katıldığı İstanbul'da bir televizyon programındaki canlı yayın çıkışında, programın sunucusuna cinayeti itiraf etti.

Karabulut, "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü." dedi. Emine Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi.

Canlı yayın çıkışında cinayeti itiraf etti (Şaban Ataş 52 gündür kayıptı) - 3

Bu itirafın ardından Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Karabulut'un ifadesinden yola çıkan polis, Sarıyer mevkisine gittiğinde üzeri taşlarla örtülü bir erkek cesediyle karşılaştı. Cesedin kayıp olan Ataş'a ait olduğu belirlendi.

Canlı yayın çıkışında cinayeti itiraf etti (Şaban Ataş 52 gündür kayıptı) - 4

Ataş'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İtirafın ardından İstanbul'da programda bulunan eski eş Emine Karabulut ile Burhanettin Öztürk ve bir şüpheli daha gözaltına alındı.

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