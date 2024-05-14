Canlı yayın çıkışında cinayeti itiraf etti (Şaban Ataş 52 gündür kayıptı)
Muğla'da 52 gün önce kaybolan inşaat ustası Şaban Ataş'ın televizyon programına katılan eski eşi Emine Karabulut'un itirafıyla cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Karabulut, beraber programa katıldığı Burhanettin Öztürk'ün eski eşi Şaban Ataş'ı, evde çıkan tartışmada iple boğarak öldürdüğünü ve gömdüğünü söyledi. Tarif edilen yerde Ataş'ın cesedini bulan polis, cinayetle ilgili Emine Karabulut, Burhanettin Öztürk ve bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş (52), 22 Mart'ta ortadan kayboldu. Yakınları gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamayınca, ertesi gün polise kayıp başvurusunda bulundu. Ancak, güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş'a ulaşılamadı.