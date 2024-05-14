Canlı yayın çıkışında cinayeti itiraf etti (Şaban Ataş 52 gündür kayıptı)

Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut (44) çocuklarıyla birlikte katıldığı İstanbul'da bir televizyon programındaki canlı yayın çıkışında, programın sunucusuna cinayeti itiraf etti.

Karabulut, "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü." dedi. Emine Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi.