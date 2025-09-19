Canlı yayında çilehane skandalı: Evin altına mezar açıp insanları tedavi ettiğini iddia etti

38 yıllık eşini arayan bir kadının başvurusu, akılalmaz bir olayın açığa çıkmasına neden oldu. İddialara göre bir üfürükçü, insanları "tedavi" etme gerekçesiyle mezara ya da tabuta sokuyordu. Canlı yayına telefonla bağlanan söz konusu kişi, yaptığı açıklamalarla stüdyodaki herkesi şaşkına çevirdi.

Canlı yayında çilehane skandalı: Evin altına mezar açıp insanları tedavi ettiğini iddia etti

Ankara’da yaşayan Ayşe Kurtgöz, 38 yıllık eşi Muhammed Kurtgöz’ün Van’da tanıştığı bir "üfürükçü" tarafından kandırıldığını öne sürerek yardım istedi. Eşinin İsa Gönen isimli biri tarafından kandırılarak hem mal varlığını hem de sağduyusunu kaybettiğini söyleyen Kurtgöz, yaşadıklarını gözyaşları içinde dile getirdi. İddialara göre bir üfürükçü, insanları "tedavi etme gerekçesiyle evinin altına yaptığı çilehane benzeri bir yere, hatta mezara ya da tabuta sokuyordu.

Canlı yayında çilehane skandalı: Evin altına mezar açıp insanları tedavi ettiğini iddia etti

İnşaat firması sahibi Muhammed Kurtgöz’ün, yaklaşık sekiz yıl önce Van’da tanıştığı Gönen’in etkisiyle zamanla hem ailesinden hem işinden hem de normal yaşamından uzaklaştığı ileri sürüldü.

Canlı yayında çilehane skandalı: Evin altına mezar açıp insanları tedavi ettiğini iddia etti

"ROBOT GİBİ"

Ayşe Kurtgöz, eşinin evliliklerinin başında kendisine "köy meleğim" dediğini, şimdi ise "şeytan" dediğini anlattı. "8 yıldır yalnızım. Aklını tamamen teslim etmiş, ne derse onu yapıyor. Robot gibi" ifadelerini kullandı.

Canlı yayına katılan izleyiciler ise söz konusu kişinin insanları mezara ya da tabuta sokarak tedavi ettiğini iddia ettiklerini, bunun karşılığında da ücret aldığını dile getirdi. İddiaları reddeden üfürükçünün sözleri ise tepki topladı.

Canlı yayında çilehane skandalı: Evin altına mezar açıp insanları tedavi ettiğini iddia etti

NEFİS TERBİYESİ YAPTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

İsa Gönen ise canlı yayına bağlanarak iddiaları reddetti. "Biz sadece Kur’an ayetleri okuyarak şifa veriyoruz. Büyü, muska veya para alma gibi durum yok." dedi. Müge Anlı, Gönen’in hasta tedavisi yapmasının yasal olmadığını belirterek tepki gösterdi. Gönen, mezar odasına girilmesi gibi uygulamaları doğruladı ve bu çalışmaları "nefis terbiyesi" olarak tanımladı.

Canlı yayında çilehane skandalı: Evin altına mezar açıp insanları tedavi ettiğini iddia etti

Bu sözler üzerine Anlı çileden çıkarak, "Üfürükçüsün, tıp okumamışsınız. Madem sadece Kur’an okuyorsun, benim okuduğumla senin okuduğunun farkı ne? Neden insanları kandırıyorsunuz?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Yayında gündeme gelen iddialar, son yılların en çarpıcı manevi istismar olaylarından biri olarak değerlendirildi.

