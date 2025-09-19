Canlı yayında çilehane skandalı: Evin altına mezar açıp insanları tedavi ettiğini iddia etti

Ankara’da yaşayan Ayşe Kurtgöz, 38 yıllık eşi Muhammed Kurtgöz’ün Van’da tanıştığı bir "üfürükçü" tarafından kandırıldığını öne sürerek yardım istedi. Eşinin İsa Gönen isimli biri tarafından kandırılarak hem mal varlığını hem de sağduyusunu kaybettiğini söyleyen Kurtgöz, yaşadıklarını gözyaşları içinde dile getirdi. İddialara göre bir üfürükçü, insanları "tedavi etme gerekçesiyle evinin altına yaptığı çilehane benzeri bir yere, hatta mezara ya da tabuta sokuyordu.