Canlı yayında cinayeti itiraf etmişti: Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 50 gündür aranan inşaat ustası Şaban Ataş'ın cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan Ataş'ın eski eşi Emine K., oğlu Mert A., Mustafa A. ve arkadaşı Burhanettin Ö. ile kayınvalidesi Durkadın K. adliyeye sevk edildi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş (52), 22 Mart'ta ortadan kayboldu. Yakınları gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamayınca ertesi gün polise kayıp başvurusunda bulundu.
Ancak, güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş'a ulaşılamadı.
Şaban Ataş cinayeti nasıl gerçekleşti? Eşinin itirafı ardından Şaban Ataş'ın cesedi canlı yayında bulundu