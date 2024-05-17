Canlı yayında cinayeti itiraf etmişti: Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 50 gündür aranan inşaat ustası Şaban Ataş'ın cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan Ataş'ın eski eşi Emine K., oğlu Mert A., Mustafa A. ve arkadaşı Burhanettin Ö. ile kayınvalidesi Durkadın K. adliyeye sevk edildi.

Canlı yayında cinayeti itiraf etmişti: Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme - 1

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş (52), 22 Mart'ta ortadan kayboldu. Yakınları gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamayınca ertesi gün polise kayıp başvurusunda bulundu.

Ancak, güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş'a ulaşılamadı.

Şaban Ataş cinayeti nasıl gerçekleşti? Eşinin itirafı ardından Şaban Ataş'ın cesedi canlı yayında bulundu 

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Canlı yayında cinayeti itiraf etmişti: Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme - 2

Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine K. çocuklarıyla birlikte katıldığı İstanbul'da bir televizyon programındaki canlı yayın çıkışında programın sunucusuna cinayeti itiraf etti.

Canlı yayında cinayeti itiraf etmişti: Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme - 3

Emine K., "Burhanettin Ö., Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü." dedi. Emine Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi.

Canlı yayında cinayeti itiraf etmişti: Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme - 4

Karabulut'un ifadesinden yola çıkan polis, Sarıyer mevkisine gittiğinde üzeri taşlarla örtülü bir erkek cesediyle karşılaştı. Cesedin kayıp olan Ataş'a ait olduğu belirlendi.

Canlı yayında cinayeti itiraf etmişti: Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme - 5

Kayıp Şaban Ataş'ın cesedinin bulunmasının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ataş'ın eski eşi Emine K., oğlu Mert A., Mustafa A. ve arkadaşı Burhanettin Ö. ile kayınvalidesi Durkadın K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Canlı yayında cinayeti itiraf etmişti: Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme - 6

Sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, adliyeye sevk edilerek Fethiye ilçesine götürüldü.

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