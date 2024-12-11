Canlı yayında cinayeti itiraf etmişti: Şaban Ataş'ı defalarca öldürmeye çalışmışlar

Seydikemer ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş, 22 Mart'ta ortadan kayboldu.

Gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamayan yakınları, bir gün sonra polise kayıp başvurusunda bulundu. Ancak güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş'a ulaşılamadı.

Şaban Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, çocuklarıyla birlikte katıldığı canlı yayın çıkışında programın sunucusuna cinayeti itiraf etti.