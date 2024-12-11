Canlı yayında cinayeti itiraf etmişti: Şaban Ataş'ı defalarca öldürmeye çalışmışlar
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde eski eşinin sevgilisi tarafından öldürülen ve cesedi 56 gün sonra ortaya çıkan Şaban Ataş cinayetine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ataş'ın öldürülme nedeninin Burhanettin Öztürk ile Emine Karabulut arasındaki yasak aşk olduğu belirtildi. Öztürk ve Karabulut'un daha önce Ataş'a ait aracın fren hortumlarını kestiği ve odun toplama bahanesiyle maktulü ıssız bir alana götürerek öldürme planları yaptıkları belirlendi. Ataş'ın eski eşinin sevgilisi tarafından başına vurulup boğularak öldürüldüğü iddianamede yer aldı.
Seydikemer ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş, 22 Mart'ta ortadan kayboldu.
Gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamayan yakınları, bir gün sonra polise kayıp başvurusunda bulundu. Ancak güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş'a ulaşılamadı.
Şaban Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, çocuklarıyla birlikte katıldığı canlı yayın çıkışında programın sunucusuna cinayeti itiraf etti.