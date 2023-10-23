Canlı yayında intihara kalkışan YouTuber tutuklandı

Çevrede yapılan aramada, Akman’ın otomobili yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bir apartmanın bahçesinde terk edilmiş olarak bulundu. Bölgeyi abluka altına alan özel harekat polisleri, Akman’a ulaşamadı. Otomobilin yanında bulunan bir çanta da bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Çantadan kıyafetler çıktı.