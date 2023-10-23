Canlı yayında intihara kalkışan YouTuber tutuklandı
Online oyunlar için YouTube içerikleri hazırlayan Kadir Akman, iki gün önce yaptığı canlı yayında başına tabanca dayayarak intihar edeceğini söyledi. Bu gelişme üzerine eve giden müzakereci polisin ikna etmeye çalıştığı Akman, elindeki tabancayla otoparktaki otomobiline binip kaçtı. Dün polise teslim olan Akman, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Online oyunlarla ilgili YouTube içerikleri hazırlayan Kadir Akman, canlı yayında başına tabanca dayayıp intihara kalkıştı.
Takipçilerinin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Akman’ın evine gelen ekiplere kapıyı açmaması üzerine özel harekat ekiplerinden yardım istendi.