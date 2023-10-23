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Canlı yayında intihara kalkışan YouTuber tutuklandı

Online oyunlar için YouTube içerikleri hazırlayan Kadir Akman, iki gün önce yaptığı canlı yayında başına tabanca dayayarak intihar edeceğini söyledi. Bu gelişme üzerine eve giden müzakereci polisin ikna etmeye çalıştığı Akman, elindeki tabancayla otoparktaki otomobiline binip kaçtı. Dün polise teslim olan Akman, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Canlı yayında intihara kalkışan YouTuber tutuklandı - 1

Online oyunlarla ilgili YouTube içerikleri hazırlayan Kadir Akman, canlı yayında başına tabanca dayayıp intihara kalkıştı.

Takipçilerinin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Akman’ın evine gelen ekiplere kapıyı açmaması üzerine özel harekat ekiplerinden yardım istendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Canlı yayında intihara kalkışan YouTuber tutuklandı - 2

Özel harekat timi, kapalı otoparktan girip, Akman’ın dairesinin bulunduğu kata çıkarak beklemeye başladı.

Canlı yayında intihara kalkışan YouTuber tutuklandı - 3

Müzakereci olarak görev yapan bir polis memuru da kapıyı açmayan Akman’ı ikna etmeye çalıştı. Bir taraftan canlı yayınını sürdüren ve elindeki tabancayı bırakmayan Akman, saat 13.30 sıralarında müzakereciye, “Beni bırakın arabama gideceğim. Size ateş etmeyeceğim. Kimseye zarar vermeyeceğim.” dedi.

Canlı yayında intihara kalkışan YouTuber tutuklandı - 4

ARABAYA BİNİP KAÇTI

Bunun üzerine Kadir Akman kapalı otoparktaki otomobiline binerek kaçtı. Akman, kaçarken başka araçlara da çarptı.

Özel harekat polisleri de Akman’ın otomobilinin lastiklerine ateş açtı. Akman, üç lastiği patlamasına rağmen bölgeden uzaklaştı.

Canlı yayında intihara kalkışan YouTuber tutuklandı - 5

Çevrede yapılan aramada, Akman’ın otomobili yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bir apartmanın bahçesinde terk edilmiş olarak bulundu. Bölgeyi abluka altına alan özel harekat polisleri, Akman’a ulaşamadı. Otomobilin yanında bulunan bir çanta da bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Çantadan kıyafetler çıktı.

Canlı yayında intihara kalkışan YouTuber tutuklandı - 6

TESLİM OLDU

Kadir Akman, dün Köprübaşı Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Akman, çıkarıldığı mahkemece “Genel güvenliği tehlikeye sokmak” ve “Tehdit” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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