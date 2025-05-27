CANLI:Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları 2025: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı asil ve yedek isim listesi sorgulama (Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı yayını)

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları belli oluyor. Başvuru yapan binlerce aday kura çekimine odaklandı. İŞKUR üzerinden 9 Mayıs’a kadar müracaatlarını tamamlayanlar sonuçlara odaklanmış durumda. Sağlık Bakanlığı işçi alımında bünyesindeki hastane, poliklinik, aile sağlığı merkezi ve diğer sağlık kuruluşlarına yerleştirme yapacak. Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve özel güvenlik görevlisi için şartları sağlamayan adaylar kurada ismi çıksa dahi göreve başlayamayacak. Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı 81 ile yapılacak. Özellikle İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Samsun, Trabzon gibi illerden işçi alımına yoğun ilgi gösterildi. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı asil ve yedek aday listesi…