CANLI:Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları 2025: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı asil ve yedek isim listesi sorgulama (Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı yayını)

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları asil ve yedek aday olarak açıklanacak. 3.658 işçi alımı kura çekimi bugün (27 Mayıs) gerçekleştiriliyor. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi öncesinde kuraya hak kazanan nihai adaylar duyurulmuştu. Kurada adı çıkan adaylar mülakat ve yazılı sınav olmadan yerleştirilecek. Kura çekiminin ardından kişiler, yerleştirildikleri kurumlara işe giriş için gerekli belgelerini teslim edecek. Belgelerini teslim etmeyen adayların yerine veya başvuru sırasında yanlış bilgi beyan eden adayların yerine yedek adaylar davet edilecek. Evrak tesliminin ardından adayların işe alım süreci başlayacak. Peki Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları 2025 isim listesi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı yayını nasıl izlenir? İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı

CANLI:Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları 2025: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı asil ve yedek isim listesi sorgulama (Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı yayını) - 1

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları belli oluyor. Başvuru yapan binlerce aday kura çekimine odaklandı. İŞKUR üzerinden 9 Mayıs’a kadar müracaatlarını tamamlayanlar sonuçlara odaklanmış durumda. Sağlık Bakanlığı işçi alımında  bünyesindeki hastane, poliklinik, aile sağlığı merkezi ve diğer sağlık kuruluşlarına yerleştirme yapacak. Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve özel güvenlik görevlisi için şartları sağlamayan adaylar kurada ismi çıksa dahi göreve başlayamayacak. Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı 81 ile yapılacak. Özellikle İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Samsun, Trabzon gibi illerden işçi alımına yoğun ilgi gösterildi. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı asil ve yedek aday listesi…

TÜRKİYE HABERLERİ

CANLI:Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları 2025: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı asil ve yedek isim listesi sorgulama (Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı yayını) - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI 3.658 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 3.658 işçi alımı için kura çekimi bugün Ankara’da gerçekleştiriliyor. Kura çekimi 27 Mayıs Salı günü saat 09:00’da başlayacak ve 18:00’da tamamlanacak.Kura çekiminin tamamlanmasının ardından ilan edilen kadronun yaklaşık 3 katı kadar asil ve yedek aday belirlenecek. Kura sonuçları isim listesi şeklinde iscisonuc.saglikg.gov.tr adresinden duyurulacak.

CANLI:Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları 2025: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı asil ve yedek isim listesi sorgulama (Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı yayını) - 3

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası noter huzurunda yapılacak. Kura çekimini canlı takip etmek isteyen adaylar ise Bakanlığın resmi YouTube hesabından veya aşağıdaki bağlantı üzerinden kura çekimini takip edebilirler.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ (başladığında aktif olacak)

CANLI:Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları 2025: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı asil ve yedek isim listesi sorgulama (Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı yayını) - 4

SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ KADRO VE İLLERE ALIM YAPACAK?

Sağlık Bakanlığı Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Samsun, Diyarbakır, Edirne ve diğer tüm illere işçi alımı yapacak. Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi için açılan toplam kadrolar ise illere göre farklılık gösterecek. Her il için açılan kadronun 3 katı kadar asil ve yedek aday belirlenecek.

CANLI:Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları 2025: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı asil ve yedek isim listesi sorgulama (Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı yayını) - 5

KURANIN ARDINDAN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası tamamlandıktan sonra sonuçlar isim listesi şeklinde yayınlanacak. Kura çekimi öncesinde adaylardan herhangi bir sınav şartı aranmadı. Benzer şekilde kurada asil olarak yer alan aday sınavsız ve mülakatsız bir şekilde görev yerine yerleştirilecek. Kura sonrasında adayların ilgili kurumlara teslim etmesi gereken evraklar ve son başvuru tarihi ayrıca resmi internet sayfası üzerinden duyurulacak.

CANLI:Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları 2025: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı asil ve yedek isim listesi sorgulama (Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı yayını) - 6

KURADA YEDEK OLAN ADAY NE YAPACAK?

Asil olarak hak kazanan adaylar Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanacak duyuruları takip edecek ve evraklarını teslim edecek. Kurada asil olarak çıkan ancak belirtilen sürede belge teslim etmeyen veya yanlış bilgi veren adayların yerine yedek adaylar çağrılacak. 

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