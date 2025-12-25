Cansız bedeni çöp poşetinde bulunan kadınla ilgili kapıcı tutuklandı. Eşini ararken katiline sormuş

Durgun, taksi şoföründen aldığı bilgilerle siteye gittiğini belirterek, “Bloğa girer girmez bere kafasında olan bir kapıcı fark ettim. Siyah siyah poşetlerde çöp çıkarıyordu. Ağabey sen buranın kapıcısı mısın?’ dedim. ‘Evet’ dedi. Ben de ona eşimin fotoğrafını gösterdim. Kendisi bir an tereddüt etti. Paniklemiş gibi oldu. Ama benim aklıma kesinlikle gelmezdi yani onun bu işte bir parmağı var mı yok mu diye. 8’inci kat olayını kapıcıya da söyledim. Kapıcı orada kimsenin oturmadığını ve anahtarlarının ev sahibinde olduğunu söyledi. Ben yine vicdanen rahatsız olduğum için yukarı çıktım. 8’inci kata varınca defalarca kapıları ikisini de çaldım karşılıklı şekilde. Herhangi bir ses çıkmadı,” dedi