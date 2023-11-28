Çantasında GPS cihazı çıkan Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı: Beni takip ettiklerini düşündüm
Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 18 kişiyi 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davası gündemdeki yerini koruyor. Erzan'ın içinde GPS cihazı bulunan çantayı verdiği iddia edilen eski futbolcu Semih Kaya'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Erzan'ın 200 bin dolarlık fon getirisini mavi çanta içinde kendisine verdiğini belirten Kaya, bu parayı aldıktan sonra bankadaki hesabına yatırdığını söyledi. Ünlü futbolcu, ertesi gün havalimanında çantasından ses gelmesi üzerine GPS cihazı bulduğunu belirterek "Çok korktum, beni takip ettiklerini düşündüm." dedi. Öte yandan Kaya'nın 4 milyon 100 bin dolar verdiği ve 530 bin dolar alacağı kaldığı da savcılık ifadesinde yer aldı.
Özel bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi'ndeki şubesinde aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Semih Kaya, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 mağduru dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan bankacı Seçil Erzan'ın tutukluluk hali devam ediyor.
Futbolcuların adının geçtiği dolandırıcılık olayı hakkında ne biliyoruz? | Seçil Erzan davası