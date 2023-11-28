Çantasında GPS cihazı çıkan Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı: Beni takip ettiklerini düşündüm

Daha sonra yurt dışına gittiğini, dönünce tekrar aynı bankayla çalıştığı için Erzan ile iletişiminin devam ettiğini ifade eden Kaya, Nisan 2022'de kur korumalı mevduat fonuna para yatırmasından iki hafta sonra Seçil Erzan'ın kendisini arayarak banka bünyesinde bir fon olduğunu ve yüksek getirisi olduğunu söylediğini anlattı.

Kaya, Seçil Erzan ile yüz yüze görüştükten sonra bu fona yatırması için toplam 6 kez para verdiğini söyledi.