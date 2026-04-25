Çapa motorundan karavan yaptı. Tek derdi banyo
25.04.2026 20:43
İHA
Malatya'da yaşayan Murat Yıldız, bekar olduğu kendisine ev verilmediği için çapa motorundan yaptığı karavanında yaşamaya başladı. Görenler dönüp bir daha baktığı karavanın tek sorunu banyo ve tuvalet olmaması.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Murat Yıldız, kiralık ev bulamayınca çareyi sahip olduğu tarım aracını karavana dönüştürmekte buldu.
Kendi imkanlarıyla hazırladığı araçta yaşamını sürdüren Yıldız'ın aracını görenler ise bir daha bakıyor.
"BEKAR OLDUĞUM İÇİN EV VERMEDİLER"
Bekar olması nedeniyle ev sahiplerinin kendisine ev vermediğini iddia eden Yıldız, yaklaşık üç haftadır dönüştürdüğü araçta kaldığını belirtti.
TEK SORUN BANYO
Günlük işlerde çalışarak geçimini sağladığını kaydeden Yıldız, lavabo ve tuvalet ihtiyacını çarşıdaki umumi alanlarda karşıladığını banyo ihtiyacı için ise hamama gitmeyi düşündüğünü söyledi.
"DIŞARIDA KALMAKTANSA BURADA YATIYORUM"
Kendi imkanlarıyla hazırladığı karavanı barınma amacıyla kullanıldığını belirten Yıldız, "Bu aracı kendim yaptım. İçinde sadece yatıp kalkıyorum. Başka bir imkanı yok ama dışarıda kalmaktansa burada kalıyorum." diye konuştu.