Çapraz nakille iyileştiler! İki böbrek hastası birbirlerinin eşlerinden nakil oldu

"SON ANA KADAR TANIŞMADIK"

İnce çiftiyle daha önce tanışmadıklarını anlatan Aylin Özen de buna karşın hiç yabancılık çekmediklerine söyledi.



Eşiyle 24 yıllık evli olduklarını belirten Özen, "Yaklaşık 2,5 aydır diyaliz süreci yaşıyoruz. Şanslıyız. Çünkü daha fazla vakit kaybetmeden donörlerimizi bulduk. Başarılı bir ameliyat geçirdik. Ben eşime vermek istedim ama kanım uymuyordu. Nefroloğumuz çapraz nakli önerdi. Son ana kadar tanışmadık. Tanıştığımızda da sanki birbirimizi tanıyor gibiydik. O sıcaklığı hissettik." diye konuştu.