Çapraz nakille iyileştiler! İki böbrek hastası birbirlerinin eşlerinden nakil oldu
İzmir'de iki böbrek hastasının da organ nakli olması gerekiyordu. Eşleri donör olmak istedi ancak dokuları uyumsuzdu. Bu nedenle çapraz nakil kararı alındı. Yani hastalara, birbirlerinden eşlerinden nakil yapıldı. Yeni yıl öncesi sağlığına kavuşan hastalar duygusal anlar yaşadı.
İzmir'de yaşayan Andaç Özen ile Manisa'da yaşayan Ramazan İnce, böbrek yetmezliği bulunan iki hastaydı. Eşleri, kendi böbreklerini vermek istedi. Ancak doku uyumu yoktu.
İki ailenin yolu, İzmir'deki özel hastanede kesişti. Özen'in eşi, Ramazan İnce'ye,, İnce'nin eşi ise Andaç Özen'e böbreğini verdi.