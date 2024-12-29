Çapraz nakille iyileştiler! İki böbrek hastası birbirlerinin eşlerinden nakil oldu

İzmir'de iki böbrek hastasının da organ nakli olması gerekiyordu. Eşleri donör olmak istedi ancak dokuları uyumsuzdu. Bu nedenle çapraz nakil kararı alındı. Yani hastalara, birbirlerinden eşlerinden nakil yapıldı. Yeni yıl öncesi sağlığına kavuşan hastalar duygusal anlar yaşadı.

Çapraz nakille iyileştiler! İki böbrek hastası birbirlerinin eşlerinden nakil oldu - 1

İzmir'de yaşayan Andaç Özen ile Manisa'da yaşayan Ramazan İnce, böbrek yetmezliği bulunan iki hastaydı. Eşleri, kendi böbreklerini vermek istedi. Ancak doku uyumu yoktu.

İki ailenin yolu, İzmir'deki özel hastanede kesişti. Özen'in eşi, Ramazan İnce'ye,, İnce'nin eşi ise Andaç Özen'e böbreğini verdi.

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Çapraz nakille iyileştiler! İki böbrek hastası birbirlerinin eşlerinden nakil oldu - 2

Uzm. Dr. Işık Özgü başkanlığındaki ekip, 25 Aralık'ta çapraz nakili gerçekleştirdi. Ameliyatın ardından kendisini çok iyi hissettiğini dile getiren Andaç Özen, 2015 yılından bu yana böbrek hastası olduğunu ancak son 1 yılda hastalığının ilerlediğini kaydetti.

Özen, "Benim sürecim hızlı gelişti. Önce diyaliz paniği yaşadık. Sonra böbrek nakli korkusu oluştu. Hocalarımız bizi rahatlattı, büyük destek oldular. Birkaç gün ameliyat sıkıntısı yaşadık ama şimdi gayet iyiyiz" dedi.

Çapraz nakille iyileştiler! İki böbrek hastası birbirlerinin eşlerinden nakil oldu - 3

"SON ANA KADAR TANIŞMADIK"

İnce çiftiyle daha önce tanışmadıklarını anlatan Aylin Özen de buna karşın hiç yabancılık çekmediklerine söyledi.

Eşiyle 24 yıllık evli olduklarını belirten Özen, "Yaklaşık 2,5 aydır diyaliz süreci yaşıyoruz. Şanslıyız. Çünkü daha fazla vakit kaybetmeden donörlerimizi bulduk. Başarılı bir ameliyat geçirdik. Ben eşime vermek istedim ama kanım uymuyordu. Nefroloğumuz çapraz nakli önerdi. Son ana kadar tanışmadık. Tanıştığımızda da sanki birbirimizi tanıyor gibiydik. O sıcaklığı hissettik." diye konuştu.

Çapraz nakille iyileştiler! İki böbrek hastası birbirlerinin eşlerinden nakil oldu - 4

Eşi sayesinde yeni hayatına kavuştuğunu anlatan Ramazan İnce de "Uzun bir süreçten geçtim. Şu an çok mutluyum. Türkiye'de kadavra pek çıkmıyor. Herkes organlarını bağışlasın. Çok fazla böbrek hastası var, çok genç de var. Manisa'da diyalize girerken genç hastaların hayatını kaybettiğini gördüm. Eşim benim hayat arkadaşım, mutluyum" ifadelerini kullandı.

Çapraz nakille iyileştiler! İki böbrek hastası birbirlerinin eşlerinden nakil oldu - 5

"ARTIK KAN BAĞIMIZ VAR"

Zor bir süreçten geçtiklerini anlatan ve duygusal anlar yaşayan Hülya İnce ise şunları söyledi:

"Hastalıkla 2012 yılında tanıştık. 13'üncü seneye giriyoruz. 6 ayda bir kanımızı yeniliyorduk. Bu hastaneye geldik. Çapraz nakle başvurduk. Biz 36 yıllık evliyiz. İnşallah iyi oluruz, mutluyuz. Diğer aileyi çok sevdim. Artık kan bağımız var. İnsan ister istemez bağlanıyor. Ameliyattan sonra 3 günde ayağa kalktım. Emekliyiz ama hiç tatile gidemiyorduk. Bundan sonra gezeceğiz."

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