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Çardak Belediyesi hangi partide? Çardak Belediye başkanı kimdir? Çardak Belediye başkan adayları

Çardak Belediyesi hangi partide? Çardak Belediye Başkanı kimdir? Çardak Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Çardak Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Çardak Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Çardak yerel seçim sonuçları..

Çardak Belediyesi hangi partide? Çardak Belediye başkanı kimdir? Çardak Belediye başkan adayları - 1

ÇARDAK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli'nin Çardak Belediyesini 3.046 alınan oy ve %50.73 oy oranı ile AK Parti adayı Hüsnü Yılmaz kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti%50.73
  • DP%28.51
  • İyi Parti%19.80
  • Saadet Partisi%0.35
  • Vatan Partisi%0.35
  • BTP%0.25

TÜRKİYE HABERLERİ

Çardak Belediyesi hangi partide? Çardak Belediye başkanı kimdir? Çardak Belediye başkan adayları - 2

ÇARDAK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Çardak Belediyesi Başkanı Hüsnü Yılmaz Kimdir?

Denizli'de dünyaya gelen Hüsnü Yılmaz, 1973-1984 yılları arasında Acıpayam'da ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamladı. 1984 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni kazandı ve 1989 yılında buradan mezun oldu. Askerlik görevini 1990 ve 1991 yıllarında yedek subay olarak yerine getirdi.

Hüsnü Yılmaz, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti Denizli Çardak Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi ve başkan seçildi.

Çardak Belediyesi hangi partide? Çardak Belediye başkanı kimdir? Çardak Belediye başkan adayları - 3

ÇARDAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • HÜSNÜ YILMAZ
  • MEHMET ÇAKMAK
  • HASAN SARI
  • SELAHİ ARSLAN
  • HAKAN ÇAVUŞOĞLU
  • AHMET KARAKELLE
  • ALİ ALTINER
  • MEHMET KAÇAN
  • MAHMUT ÖZTÜRK
  • SERHAT TOĞAN
  • CENGİZ DEMİREL
  • YASİN SÖNMEZ
  • HULUSİ ERBAŞ
Çardak Belediyesi hangi partide? Çardak Belediye başkanı kimdir? Çardak Belediye başkan adayları - 4

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