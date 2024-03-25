Çardak Belediyesi hangi partide? Çardak Belediye başkanı kimdir? Çardak Belediye başkan adayları
Çardak Belediyesi hangi partide? Çardak Belediye Başkanı kimdir? Çardak Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Çardak Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Çardak Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Çardak yerel seçim sonuçları..
ÇARDAK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli'nin Çardak Belediyesini 3.046 alınan oy ve %50.73 oy oranı ile AK Parti adayı Hüsnü Yılmaz kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%50.73
- DP%28.51
- İyi Parti%19.80
- Saadet Partisi%0.35
- Vatan Partisi%0.35
- BTP%0.25