Çardak Belediyesi hangi partide? Çardak Belediye başkanı kimdir? Çardak Belediye başkan adayları

ÇARDAK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Çardak Belediyesi Başkanı Hüsnü Yılmaz Kimdir?

Denizli'de dünyaya gelen Hüsnü Yılmaz, 1973-1984 yılları arasında Acıpayam'da ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamladı. 1984 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni kazandı ve 1989 yılında buradan mezun oldu. Askerlik görevini 1990 ve 1991 yıllarında yedek subay olarak yerine getirdi.

Hüsnü Yılmaz, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti Denizli Çardak Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi ve başkan seçildi.