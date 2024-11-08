"Çardak kent" için son günler!
Antalya'nın Aksu ilçesinde deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan Kumköy Sahili'nde kurulan ve 2021 yılından bu yana yıkımı yılan hikayesine dönen çardaklar için son gün 20 Kasım. 700 çardak sahibine de yıkım kararı bildirildi. Yıkımın ardından plaj tamamen halkın kullanımına açılacak.
Aksu'daki 1,5 kilometrelik Kumköy Sahili, 2021 yılının mart ayında Cumhurbaşkanı kararıyla "nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı" ilan edildi. Özellikle Aksu ve Serik ilçelerindeki binlerce kişinin yaz tatilini geçirdiği, lüks otellere komşu ve "bedava tatilin adresi" olarak tanımlanan çardaklar için 2022 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yıkım kararı alındı.