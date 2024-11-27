"Çardak kent" yıkıldı

"MAHKEMEYE VERECEĞİM"

Evinin sahile uzak olduğunu ve yıkım başladığında durumdan haberdar olduğunu söyleyen Baş, "Gece gelmişler. 2 saatlik yoldan geldim. Çekiciye haber verdim, gelip konteynerimi alması için. İçinde eşyası olan bir yeri yıkmayacaklarını söylediler ama 250 bin liralık konteynerim ve içindeki eşyalarım yıkıldı. Zarar gördüm. Mahkemeye vereceğim. Herkese haber vermek zorundalardı." diye konuştu.