"Çardak kent" yıkıldı
Caretta carettaların yuvalanma alanı olduğu için sahildeki çardaklar hakkında 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yıkım kararı alınmıştı. Yılan hikayesine dönen çardaklar bu sabah yıkıldı. Yıkıma direnen bazı çardak sahipleri, çardaklarını ateşe verip izledi.
Antalya'nın Aksu ilçesi Kumköy Sahili'ne yaklaşık 60 yıl önce kurulan aralarında konteyner şeklinde yapılanların da bulunduğu 600 çardak, her yıl binlerce tatilcinin yaz mevsimini geçirdiği yer olarak dikkati çekti.