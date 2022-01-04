Caretta caretta kumsalı, kaçak barakayla doldu

TAMAMI KAÇAK YAPI

Kumsaldaki sorunla ilgili Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü yetkililerine de bilgi aktardığını anlatan Dr. Canbolat, “Yerel insanlar orayı bir şekilde kullanıyor, kaplumbağaların korunması konusunda bize yardımcı da oluyorlar ama bu hassasiyet oradaki sorunu çözmüyor. Haziranda çardakların kurulumu, tadilatı için iş makineleri ve traktörler giriyor ve kumsal darmadağın oluyor" dedi.

Ayrıca son yıllarda çardak sayısının da yoğunlaştığını söyleyen Canbolat, yer kalmadığından neredeyse denize sıfır çardaklar kurulduğunu ve bunların elektrik, su, kanalizasyon hiçbir altyapı sistemi olmadığı için tamamının kaçak yapı olduğunu ifade etti.