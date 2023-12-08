Caretta caretta yavru sayısında iki kat artış

TAHRİP EDİLEN YUVA SAYISI AZALDI

Açıklamada, bu yıl oluşan yuva sayısı ile denize ulaşan yavru sayısında 2 kata yakın artış olduğuna dikkat çekilerek, 2022 yılında denize ulaşan yavru sayısı toplamda 171 bin iken, bu yıl 297 bin 334'e yükseldiği belirtildi.

Tahrip edilen yuva sayısı geçen sene 558 olarak belirlenirken, bu sayının 2023 yılında 164'e kadar gerilediği bildirildi.

Kumsallara göre bu yılki yuva ve yavru sayıları şöyle:

“Demirtaş 310 yuva, 29 bin yavru. Gazipaşa 280 yuva, 19 bin yavru. Demre 60 yuva, 3 bin 200 yavru. Patara 524 yuva, 30 bin 91 yavru. Sorgun 351 yuva, 16 bin 45 yavru. Kumluca 680 yuva, 41 bin 652 yavru. Belek 2 bin 350 yuva 83 bin yavru. Kızılot 1776 yuva, 70 bin yavru. Çıralı 118 yuva, 5 bin 346 yavru."