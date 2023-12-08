Caretta caretta yavru sayısında iki kat artış
Caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Antalya'daki 9 yuvalama kumsalında bu yıl denize ulaşan yavru sayısı yaklaşık iki kat artışla 297 bin 334 oldu. Tahrip edilen yuva sayısı da 558'den 164'e geriledi.
Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler listesinde kırmızı (EN) tehlikede gösterilen caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerindeki en önemli yuvalama alanlarına sahip Antalya'da denize ulaşan yavru sayısında iki kata yakın artış yaşandı.