Caretta caretta yuvasının üstünde mangal yaptılar

Antalya’da kafesle koruma altına alınan caretta caretta yuvası üzerinde mangal yakıldığı belirlendi. Yuvanın üstünde bulunan külleri toplayan, içki ve meyve suyu şişelerini kaldıran Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, gözyaşlarını tutamadı.

Caretta caretta yuvasının üstünde mangal yaptılar - 1

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi sahilinde, kafesle koruma altına alınan caretta caretta yuvası üzerinde mangal yapıldı.

Mangal yakılan yuvanın üstündeki külleri toplayan, içki ve meyve suyu şişelerini kaldıran Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, duruma tepi gösterdi.

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Caretta caretta yuvasının üstünde mangal yaptılar - 2

Yuvanın bulunduğu noktadaki çöpleri temizleyen Kayhan, gözyaşları içinde kaldı.

Caretta caretta yuvasının üstünde mangal yaptılar - 3

Gazipaşa Koru Plajı’nda birçok caretta caretta yuvasının demir kafes ile koruma altına alındığına dikkat çeken Kayhan, “Bunların cezalandırılması için şikayet dilekçesi vereceğiz. Yakalandıkları zaman Çevre Koruma tarafından para cezasına çarptırılıyorlar. Umarım yakalanırlar ve cezalarını alırlar. Bu kabullenecek bir şey değil.” diye konuştu.

Caretta caretta yuvasının üstünde mangal yaptılar - 4

Vatandaşları caretta caretta yuvalarının bulunduğu sahillerde daha dikkatli olmaya davet eden Kayhan, “Mangal yapacak başka bir yer mi bulamadınız? Üzerinde kafesimiz var. Nasıl bir vicdan nasıl bir insanlıktır bu? Alem yapmışlar yuvanın üstünde. Bunlar da canlı.” diyerek duruma tepki gösterdi.

Caretta caretta yuvasının üstünde mangal yaptılar - 5

Caretta caretta yuvasının üstündeki külleri temizleyen ve koruma demirini tekrar yuvaya yerleştiren Kayhan, gözyaşları içinde, “Bunu yapanlara son mesajım 'Zehir zıkkım olsun'. Şurada şunu yapanların Allah belasını versin, bunu diyorum onlara.” dedi.

Caretta caretta yuvasının üstünde mangal yaptılar - 6
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