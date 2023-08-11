Caretta caretta yuvasının üstünde mangal yaptılar
Antalya’da kafesle koruma altına alınan caretta caretta yuvası üzerinde mangal yakıldığı belirlendi. Yuvanın üstünde bulunan külleri toplayan, içki ve meyve suyu şişelerini kaldıran Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, gözyaşlarını tutamadı.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesi sahilinde, kafesle koruma altına alınan caretta caretta yuvası üzerinde mangal yapıldı.
Mangal yakılan yuvanın üstündeki külleri toplayan, içki ve meyve suyu şişelerini kaldıran Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, duruma tepi gösterdi.