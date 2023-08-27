Caretta carettalar denize bırakıldı

Muğla'da tedavileri tamamlanan deniz kaplumbağalarının yanı sıra İztuzu kumsalına ilk kez yumurta bırakan yaklaşık 70 yaşındaki yeşil deniz kaplumbağası Selcen Sultan’a güneş enerjisi ile çalışan uydu takip cihazı takılarak denize gönderildi.

Caretta carettalar denize bırakıldı - 1

Pamukkale Üniversitesi Deniz Kaplumbağası Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda çeşitli nedenlerle yaralanarak merkezde tedavisi tamamlanan "Siyah Papatya", "Bella", "Artemisia" ismi verilen caretta caretta cinsi 3 deniz kaplumbağası ile "Selcen Sultan", "Manolya", "Defne", "Calipso" ve "Aybala" adı verilen 5 yeşil deniz kaplumbağası da doğal yaşamına kavuştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Caretta carettalar denize bırakıldı - 2

DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Kaska da yeşil deniz kaplumbağalarının normalde Mersin, Adana, Hatay bölgesine yuva yaparken bu sene ilk defa Dalyan kumsalında yuva yaptığını söyledi.

Caretta carettalar denize bırakıldı - 3

Bu kadar ilginç olan, bir kaplumbağayı Avrupa Birliği projesi çerçevesinde geliştirdikleri güneş enerjisiyle çalışan bir cihazla takip edeceklerini belirten Kaska, "Bundan sonra nerelere göç ettiğini, nerelerde dolaştığını izleme şansına sahip olduk. Öyle zannediyorum ki bu yeşil deniz kaplumbağası buraya tekrar yuvalamak için gelmese bile Akdeniz'de nerelere göç ediyor, nerelerde dolaşıyor, nerelerde kışlıyor bunları anlamış olacağız."diye konuştu.

Caretta carettalar denize bırakıldı - 4

Genç bireylerin tedavilerinin tamamlanarak doğal ortamına gönderilmesinin de önemli olduğunu anlatan Kaska, etkinliğin bu anlamda önem taşıdığını dile getirdi.

Caretta carettalar denize bırakıldı - 5

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ise Cumhuriyet'in 100. yılında fakülte ve her araştırma merkezinin yüzüncü yıla uygun bir etkinlik yapmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Caretta carettalar denize bırakıldı - 6

Etkinliklerin en güzelini DEKAMER'de yaşadıklarını vurgulayan Kutluhan, "DEKAMER, üreten, hayata rehber olan, şehirle bütünleşme, doğayla bütünleşme, insanla, toplumla bütünleşen üniversitemizin vizyonunu taşıyor. Çünkü çok büyük bir hizmet görüyor. Bu hizmetin en önemlisi gerçekten son yıllarda hatta çağımızda diyebiliriz doğaya olan ilginin azalması, doğanın bir yerde katliamının önüne geçilmesi için DEKAMER öncülük ediyor. Biz üniversite olarak DEKAMER'i sonuna kadar destekliyoruz." diye konuştu.

Caretta carettalar denize bırakıldı - 7

Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı anısına vatana bağlılığın sembolü olarak VIII. Yüzyılda ilk Türk yazılı anıtının bir örneği olarak DEKAMER girişine yaptırılan Orhun Abideleri Hatıra Anıtı açılışı da yapıldı.

Caretta carettalar denize bırakıldı - 8

Törene, Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Muğla İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ömer Bolat, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı, görevliler ile vatandaşlar katıldı.

Caretta carettalar denize bırakıldı - 9
Caretta carettalar denize bırakıldı - 10
Caretta carettalar denize bırakıldı - 11
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