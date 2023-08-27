Caretta carettalar denize bırakıldı
Muğla'da tedavileri tamamlanan deniz kaplumbağalarının yanı sıra İztuzu kumsalına ilk kez yumurta bırakan yaklaşık 70 yaşındaki yeşil deniz kaplumbağası Selcen Sultan’a güneş enerjisi ile çalışan uydu takip cihazı takılarak denize gönderildi.
Pamukkale Üniversitesi Deniz Kaplumbağası Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda çeşitli nedenlerle yaralanarak merkezde tedavisi tamamlanan "Siyah Papatya", "Bella", "Artemisia" ismi verilen caretta caretta cinsi 3 deniz kaplumbağası ile "Selcen Sultan", "Manolya", "Defne", "Calipso" ve "Aybala" adı verilen 5 yeşil deniz kaplumbağası da doğal yaşamına kavuştu.