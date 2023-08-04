Caretta carettalar yumurtalardan çıkmaya başladı | Akdeniz’le ilk buluşma

Ayrıca sahile arazi araçlarıyla gelen vatandaşların yuvalara zarar verebildiğini aktaran Polat, şunları aktardı:

"Yavrular denize giderken tilki, martı, karga ve köpekler tarafından avlanılıyor. Bu da tür üzerinde olumsuz baskı oluşturuyor. Bu baskıların en önemlisi insanların sahile bıraktığı plastik çöpler. İnsanlar özellikle ulaşımı zor olduğu için daha az kişinin geldiği bu sahillerde piknik yapıyorlar. Maalesef bazı insanlar giderken arkalarında çöplerini bırakıyor. Arazi çalışmalarımızda hemen hemen her sabah plastikler, çöpler arasında sıkışmış ya da balıkçıların sahile bıraktığı misinalara takılmış yavrular buluyoruz."