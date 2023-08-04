Caretta carettalar yumurtalardan çıkmaya başladı | Akdeniz’le ilk buluşma
Avrupa'nın en büyük yuvalama alanlarından Belek ve Kızılot sahillerindeki 3 bin 600 yuvadan çıkmaya başlayan caretta caretta yavruları, mavi sularla buluştu.
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Ali Fuat Canbolat öncülüğünde hazırlanan "Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma" projesi kapsamında, Belek ve Kızılot kumsallarında caretta carettaların yuva yapma ve yavruların denizle buluşma süreçleri takip ediliyor.