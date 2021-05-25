Çarptığı motosikletli yaralandı o cipiyle ilgilendi

Bağlık Mahallesi Seçkin Sokak'ta bugün saat 10.30 sıralarında, Servet S. yönetimindeki 06 CHB 739 cip, işe giden su tesisatçısı evli ve 1 çocuk babası Asim Karaduman’ın (35) kullandığı 76 AAC 555 plakalı üç tekerlekli motosiklete çarptı. Kazada, Karaduman yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.