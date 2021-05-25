Çarptığı motosikletli yaralandı o cipiyle ilgilendi
Iğdır'da bir ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası motosikletli yerde ambulans beklerken cip sürücüsü tamponu hasar alan aracıyla ilgilenmeyi tercih etti.
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DHA 25.05.2021 - 14:26
Iğdır'da cipin çarptığı üç tekerlekli motosikletin sürücüsü Asim Karaduman (45) yaralandı. Karaduman yerde acı içerisinde ambulans beklerken, cip sürücüsünün aracının kırılan tamponuyla ilgilendiği görüldü.
Bağlık Mahallesi Seçkin Sokak'ta bugün saat 10.30 sıralarında, Servet S. yönetimindeki 06 CHB 739 cip, işe giden su tesisatçısı evli ve 1 çocuk babası Asim Karaduman’ın (35) kullandığı 76 AAC 555 plakalı üç tekerlekli motosiklete çarptı. Kazada, Karaduman yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Asim Karaduman yerde acı içinde ambulansın gelmesini beklerken, bu sırada cipin sürücüsü Servet S. ise kırılan tamponu ile uğraştı. Asim Karaduman, gelen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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