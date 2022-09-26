Çarptığı otomobilin altına girdi

Ümran Durmuş'un kullandığı otomobil de zincirleme kazaya dahil oldu. Durmuş'un otomobili, çarptığı aracın altına girdi. Kazada, şans eseri yaralanan olmazken, Fatih Dilsiz'in otomobilinin arkadan gelen otomobilin üzerine çıkması ilginç görüntülere neden oldu.