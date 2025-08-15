Çarşamba gününden bu yana etkisi sürüyor: İstanbul'da rüzgar ne zaman bitecek?

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan rüzgar ardından Meteoroloji, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı uyardı. AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde çarşamba gününden beri etkili olan poyraz fırtınasının bugün etkisini artırarak kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin öngörüldüğü belirtildi.