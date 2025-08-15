Çarşamba gününden bu yana etkisi sürüyor: İstanbul'da rüzgar ne zaman bitecek?

İstanbul'da etkisini sürdüren rüzgar vatandaşların zor anlar yaşamasına sebep oldu. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde çarşamba gününden beri etkili olan poyraz fırtınasının süresine ilişkin açıklama geldi. Peki, İstanbul'da rüzgar ne zaman bitecek?

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan rüzgar ardından Meteoroloji, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı uyardı. AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde çarşamba gününden beri etkili olan poyraz fırtınasının bugün etkisini artırarak kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin öngörüldüğü belirtildi.

İSTANBUL'DA RÜZGAR NE ZAMAN BİTECEK?

Yapılan açıklamada, fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini hafifletmesinin, cumartesi akşamından itibaren ise bölge genelinde tamamen sona ermesinin beklendiği belirtildi. İstanbul’da gelecek hafta boyunca gündüz sıcaklıklarının 28-31 derece aralığında olacağı, gece saatlerinde ise 20 derece civarına düşerek kentin serin akşamlara sahne olacağı öngörüldü.

15 AĞUSTOS'TA NEDEN RÜZGAR ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI?

15 Ağustos’ta rüzgarın etkili olmaya başlamasının temel nedeni, yaz mevsimine özgü kuzeyli rüzgar sistemleri ile hava basıncı farklarının aynı anda devreye girmesi oldu.

ETEZYEN RÜZGARI NASIL OLUŞUR?

Yaz aylarında, özellikle Ağustos ortasında, Ege ve Marmara bölgesinde kuzey–kuzeydoğu yönlü kuru ve serin rüzgarlar görülür.

Karadeniz üzerindeki yüksek basınç ile Akdeniz üzerindeki alçak basınç farkı bu rüzgarları hızlandırır.

Bu sistem öğle saatlerinden sonra kuvvetlenir, akşam saatlerine kadar etkisini sürdürebilir.

