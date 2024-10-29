Çarşamba gününe dikkat: Hava sıcaklığı düşecek! (Hava durumu bugün nasıl olacak?)
Çarşamba günü ülkede sıcaklık 2-3 derece azalıyor. Marmara Bölgesi'nin doğusu ve Batı Karadeniz bölgelerinde ise sağanak yağışlar etkili olacak. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illlerde beklenen hava durumu...
Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre, bugün sis etkili olmaya devam ederken, Batı Karadeniz kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının da çarşamba günü yurt genelinde 2-3 derece azalması bekleniyor.
İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...