Çarşamba gününe dikkat: Hava sıcaklığı düşecek! (Hava durumu bugün nasıl olacak?)

Çarşamba günü ülkede sıcaklık 2-3 derece azalıyor. Marmara Bölgesi'nin doğusu ve Batı Karadeniz bölgelerinde ise sağanak yağışlar etkili olacak. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illlerde beklenen hava durumu...

Çarşamba gününe dikkat: Hava sıcaklığı düşecek! (Hava durumu bugün nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre, bugün sis etkili olmaya devam ederken, Batı Karadeniz kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının da çarşamba günü yurt genelinde 2-3 derece azalması bekleniyor.

İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

TÜRKİYE HABERLERİ

Çarşamba gününe dikkat: Hava sıcaklığı düşecek! (Hava durumu bugün nasıl olacak?) - 2

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul ve Bursa'da rüzgar çok sert, hafif yağmur görülecek. İzmir'de güneşli ama rüzgarlı bir hava var. Ankara açık, İstanbul 17, Ankara 18, İzmir 24, Bursa 19, Antalya 29 derece.

Çarşamba gününe dikkat: Hava sıcaklığı düşecek! (Hava durumu bugün nasıl olacak?) - 3

Marmara'da çarşamba poyraz daha kuvvetli ve soğuk esecek. Sakarya, Kocaeli, Bilecik tarafında aralıklı olarak orta kuvvetli yağış da var. Edirne 21, Sakarya 17, Balıkesir 19 derece.

Çarşamba gününe dikkat: Hava sıcaklığı düşecek! (Hava durumu bugün nasıl olacak?) - 4

İç Anadolu'da hava sabahları puslu, öğle ise güneşli oluyor. Sıcaklık biraz düşecek, 16-18 derece. Gece Sivas -1, Niğde 2 dereceye iniyor.

Çarşamba gününe dikkat: Hava sıcaklığı düşecek! (Hava durumu bugün nasıl olacak?) - 5

Ege güneşli, sert esen poyraz akşamları üşütüyor. Öğle Manisa ve Muğla 24, Afyonkarahisar 17, Bodrum 23 derece.

Çarşamba gününe dikkat: Hava sıcaklığı düşecek! (Hava durumu bugün nasıl olacak?) - 6

Akdeniz'de yağış beklenmiyor. Hava güneşli, rüzgar hafif, Adana 29, Mersin 27, Kahramanmaraş 25, Isparta biraz puslu 22 derece.

Çarşamba gününe dikkat: Hava sıcaklığı düşecek! (Hava durumu bugün nasıl olacak?) - 7

Karadeniz'de Ordu-Artvin bölümü az bulutlu, Bolu, Sinop kesiminde ise hafif yağmurlar var. Bolu ve Zonguldak 16, Samsun 19 derece.

Çarşamba gününe dikkat: Hava sıcaklığı düşecek! (Hava durumu bugün nasıl olacak?) - 8

Doğu Anadolu açık, Erzurum 12, Malatya 18 derece. Güneydoğu güneşli, rüzgar hafif Gaziantep 23 ve Diyarbakır 23 derece.

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