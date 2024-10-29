Çarşamba gününe dikkat: Hava sıcaklığı düşecek! (Hava durumu bugün nasıl olacak?)

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul ve Bursa'da rüzgar çok sert, hafif yağmur görülecek. İzmir'de güneşli ama rüzgarlı bir hava var. Ankara açık, İstanbul 17, Ankara 18, İzmir 24, Bursa 19, Antalya 29 derece.