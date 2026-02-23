Çarşambaya dikkat. Batıya da kar geliyor

Bugün Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Sakarya, Kocaeli, Afyonkarahisar, Yozgat, Kayseri, Niğde, Tunceli, Bingöl ve Erzincan çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.