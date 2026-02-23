Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Çarşambaya dikkat. Batıya da kar geliyor

23.02.2026 05:21

Son Güncelleme: 23.02.2026 05:46

NTV - Haber Merkezi

Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşecek. Salı günü Trakya'da başlayacak yağışlar çarşamba tüm yurda yayılacak. Çarşamba günü kıyılar dışında neredeyse her yerde kar var.

Çarşambaya dikkat. Batıya da kar geliyor
Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre tüm Türkiye Balkanlar'dan gelen yeni soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor.

Çarşambaya dikkat. Batıya da kar geliyor 1
Anadolu Ajansı

Bugün Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Sakarya, Kocaeli, Afyonkarahisar, Yozgat, Kayseri, Niğde, Tunceli, Bingöl ve Erzincan çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.

Çarşambaya dikkat. Batıya da kar geliyor 2
Anadolu Ajansı

Sivas, Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Muş, Bitlis ve Iğdır çevrelerinde kar yağışı beklenirken iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don tehlikesi devam ediyor.

Çarşambaya dikkat. Batıya da kar geliyor 3
Resmi Kurum

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde ise çığ tehlikesi sürüyor.

Çarşambaya dikkat. Batıya da kar geliyor 4
Anadolu Ajansı

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

 

MGM'nin haftalık hava tahmin raporuna göre yeni haftada hava sıcaklıkları azalarak yer yer mevsim normallerinin altına gerileyecek.

Çarşambaya dikkat. Batıya da kar geliyor 5
Resmi Kurum

Salı günü Trakya'da başlayacak yağışlar çarşamba günü karla karışık yağmur ve kara dönüp yurdun büyük bölümüne yayılacak.

Çarşambaya dikkat. Batıya da kar geliyor 6
Anadolu Ajansı

Çarşamba ve perşembe günleri ise kıyılar dışında neredeyse tüm Türkiye'de kar yağışı bekleniyor. Cuma günü doğu kesimlere kayacak yağış pazar gününden itibaren yerini kuru soğuk havaya bırakacak.

Çarşambaya dikkat. Batıya da kar geliyor 7
Anadolu Ajansı

Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

 

- Kırklareli -1/10 derece.

 

- İstanbul 4/8 derece.

 

- Denizli 5/12 derece.

 

- İzmir 5/15 derece.

 

- Adana 8/18 derece.

 

- Ankara -1/8 derece.

 

- Samsun 6/9 derece.

 

- Erzurum -3/5 derece.

 

- Malatya -8/2 derece.

 

- Kars -6/4 derece.

 

- Diyarbakır 1/13 derece.

 

- Gaziantep 3/14 derece.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram