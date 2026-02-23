Çarşambaya dikkat. Batıya da kar geliyor
23.02.2026 05:21
Son Güncelleme: 23.02.2026 05:46
NTV - Haber Merkezi
Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşecek. Salı günü Trakya'da başlayacak yağışlar çarşamba tüm yurda yayılacak. Çarşamba günü kıyılar dışında neredeyse her yerde kar var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre tüm Türkiye Balkanlar'dan gelen yeni soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor.
Bugün Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Sakarya, Kocaeli, Afyonkarahisar, Yozgat, Kayseri, Niğde, Tunceli, Bingöl ve Erzincan çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.
Sivas, Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Muş, Bitlis ve Iğdır çevrelerinde kar yağışı beklenirken iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don tehlikesi devam ediyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde ise çığ tehlikesi sürüyor.
YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?
MGM'nin haftalık hava tahmin raporuna göre yeni haftada hava sıcaklıkları azalarak yer yer mevsim normallerinin altına gerileyecek.
Salı günü Trakya'da başlayacak yağışlar çarşamba günü karla karışık yağmur ve kara dönüp yurdun büyük bölümüne yayılacak.
Çarşamba ve perşembe günleri ise kıyılar dışında neredeyse tüm Türkiye'de kar yağışı bekleniyor. Cuma günü doğu kesimlere kayacak yağış pazar gününden itibaren yerini kuru soğuk havaya bırakacak.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli -1/10 derece.
- İstanbul 4/8 derece.
- Denizli 5/12 derece.
- İzmir 5/15 derece.
- Adana 8/18 derece.
- Ankara -1/8 derece.
- Samsun 6/9 derece.
- Erzurum -3/5 derece.
- Malatya -8/2 derece.
- Kars -6/4 derece.
- Diyarbakır 1/13 derece.
- Gaziantep 3/14 derece.