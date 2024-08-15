Çarşının maskotu Kontes’in acı ölümü: Oyun oynadığı çocuk kapağı kapattı, havasızlıktan can verdi

Bursa’da çarşı esnafının beslediği Kontes isimli kedi, bozulduğu için servise gönderilmek üzere kasap dükkanının önüne bırakılan buzdolabında ölü bulundu. Kontes’in şüpheli ölümü üzerine güvenlik kameraları incelemeye alındı. İncelemelerde, Kontes’i birlikte oyun oynadığı 5 yaşında bir çocuğun buzdolabına kapattığı belirlendi. Savcılık, M.İ. isimli çocuğun yaşının küçük olması nedeniyle olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Çarşının maskotu Kontes’in acı ölümü: Oyun oynadığı çocuk kapağı kapattı, havasızlıktan can verdi - 1

Bursa’da esnafın Kontes ismini taktığı kedi, buzdolabında ölü bulundu.

Olay, 12 Ağustos günü Nilüfer ilçesi’ndeki Agora Çarşısı’nda meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çarşının maskotu Kontes’in acı ölümü: Oyun oynadığı çocuk kapağı kapattı, havasızlıktan can verdi - 2

Sabah saatlerinde çalıştığı kasap dükkanına gelen İsmail Çalışkan, temizlik yaparken servise gönderilmek için dışarı koydukları buzdolabının içinde kedi olduğunu gördü.

Ölen kedinin, esnafın yaklaşık 10 yıldır beslediği, çarşının maskotu Kontes olduğu anlaşıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunan çarşı esnafı, polislerin incelemesinin ardından Kontes’i toprağa verdi.
Çarşının maskotu Kontes’in acı ölümü: Oyun oynadığı çocuk kapağı kapattı, havasızlıktan can verdi - 3

İsmail Çalışkan, yaşananları anlatarak, “Sabah erken saatlerde dükkanı açtım. Daha sonra temizlik yaptığım sırada, dışarıya bıraktığımız dolap temiz gözüksün diye temizlerken, içinde kedinin olduğunu fark ettim. Dolabı açtığımda uyuyor sandım. Dürtünce öldüğünü fark ettim. Hemen patrona haber verdim. Daha sonra kediyi dolaptan çıkardım.” dedi.

Çarşı esnafından Dilek Savran, “Esnaf arkadaşımızın buzdolabı bozuluyor. Servise yollamak için kapının önüne çıkarıyor. Kapakları kapalı bir şekilde dolap dışarıda duruyordu. Pazartesi sabah bütün esnaf dükkanlarımızı açtık. Esnaf arkadaşımız dolapta kedi olduğunu fark ediyor. İlk başta kedinin uyuduğunu düşünüyor. Kontrol ettiğinde kedinin öldüğünü görüyor. Bana haber verdiklerinde şok geçirdim. O an Kontes olduğunu anlayamadım, tanınmaz haldeydi. İyi baktığımızda Kontes olduğunu fark ettik. Çok üzgünüz.” dedi.
Çarşının maskotu Kontes’in acı ölümü: Oyun oynadığı çocuk kapağı kapattı, havasızlıktan can verdi - 4

OYUN OYNARKEN KAPAĞI KAPATMIŞ

Olayın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi.

Çarşının maskotu Kontes’in acı ölümü: Oyun oynadığı çocuk kapağı kapattı, havasızlıktan can verdi - 5

Kontes’in, 10 Ağustos’ta akşam saatlerinde ailesiyle çarşıda yemek yemeye gelen 5 yaşındaki M.İ. tarafından buzdolabına kapatıldığı belirlendi.

Çarşının maskotu Kontes’in acı ölümü: Oyun oynadığı çocuk kapağı kapattı, havasızlıktan can verdi - 6

Görüntülerde, M.İ’nin, ailesi yemek yerken çarşıda oyun oynadığı, bir süre Kontes’le oynamak istediği ve Kontes’in kaçtığı, daha sonra buzdolabının içine giren Kontes’i gören çocuğun, kapağı kapattığı görüldü.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı, M.İ’nin yaşının küçük olması nedeniyle olayla ilgili, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
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