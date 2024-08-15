Çarşının maskotu Kontes’in acı ölümü: Oyun oynadığı çocuk kapağı kapattı, havasızlıktan can verdi
Bursa’da çarşı esnafının beslediği Kontes isimli kedi, bozulduğu için servise gönderilmek üzere kasap dükkanının önüne bırakılan buzdolabında ölü bulundu. Kontes’in şüpheli ölümü üzerine güvenlik kameraları incelemeye alındı. İncelemelerde, Kontes’i birlikte oyun oynadığı 5 yaşında bir çocuğun buzdolabına kapattığı belirlendi. Savcılık, M.İ. isimli çocuğun yaşının küçük olması nedeniyle olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
Bursa’da esnafın Kontes ismini taktığı kedi, buzdolabında ölü bulundu.
Olay, 12 Ağustos günü Nilüfer ilçesi’ndeki Agora Çarşısı’nda meydana geldi.